СКР возбудил уголовное дело после убийства мужчины в центре Москвы
В Москве задержана подозреваемая в убийстве бывшего молодого человека
В квартире жилого дома на Нижегородской улице в Москве нашли тело мужчины с ножевым ранением. По подозрению в преступлении задержана его бывшая девушка. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), сообщил столичный СКР. В ближайшее время подозреваемую доставят на допрос.
Telegram-канал 112 сообщает, что убитый — 22-летний Вадим Ш., а предполагаемая преступница — 21-летняя Юлия П. Она якобы работала вебкам-моделью. Mash пишет, что москвичка была моделью на крупных международных выставках парфюмерии и косметики. По данным Shot, пара несколько раз расставалась из-за увлечения молодого человека ставками. По словам родных девушки, один раз он украл из сейфа в ее квартире 500 тыс. руб., которые после проиграл. Предположительно, ночью пара снова поссорилась, и девушка несколько раз ударила молодого человека ножом.