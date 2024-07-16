Облсуд вернул в муниципальную собственность более 28 гектаров под Воронежем

Воронежский облсуд отменил решение Семилукского райсуда и удовлетворил иск прокурора Семилукского района с требованиями о возвращении в собственность муниципалитета более 200 земельных участков общей площадью 28,2 га. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В надзорном ведомстве уточнили, что рыночная стоимость этой земли сейчас составляет не менее 140 млн руб. из расчета 5 млн за 1 га. При этом на момент продажи земли в 2012 году цена составляла 1,3 млн за гектар. По данным прокуратуры, тогда она была продана дачному некоммерческому партнерству «Ивушка» с нарушением законодательства.

«В частности, трое учредителей ДНП не состояли на учете в качестве нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков, а двое членов партнерства не являлись жителями Семилукского района. В дальнейшем участок разделен на 201 самостоятельный земельный участок и перепродан третьим лицам»,— рассказали в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, в Семилуках живет некий А.С. Шевелюхин, в Воронеже — некие М.П. Горчаков и Е.М. Шеина. По данным судебной картотеки, в качестве третьих лиц выступают Александр Шевелюхин, Михаил Горчаков и Елена Шеина.

Имя фамилия и отчество господина Шевелюхина совпадают с ФИО бывшего спикера горсовета Семилук.

Подробнее о его деятельности читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Жанна Бакаева

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