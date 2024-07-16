Первым кандидатом на пост мэра Воронежа стал Сергей Петрин

Временно исполняющий обязанности главы Воронежа Сергей Петрин стал первым кандидатом на пост мэра без приставки «врио». Он предоставил комиссии пакет документов для участия в конкурсе. Об этом сообщили в гордуме Воронежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Петрин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Петрин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Петрин родился 11 июня 1975 года в селе Шараповка Новооскольского округа Белгородской области. В 1998 году закончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию (сейчас — Воронежский государственный технический университет) по специальности «Инженер-строитель». С 1998 по 2003 годы прошел путь от мастера до директора МУРЭП №13, затем до 2010 года возглавлял ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие №1», потом до 2011 года был директором ОАО «Управляющая компания Центрального района» (входит в ГК «ПИК-Комфорт»). С июля того же года по март 2017-го работал на должности первого заместителя руководителя управы Центрального района Воронежа по ЖКХ, экономическому развитию и предпринимательству. С сентября 2017-го возглавлял городское управление ЖКХ. В январе 2018-го стал первым вице-мэром Воронежа.

Господин Петрин возглавляет администрацию облцентра с середины июня — он будет временно исполнять эти обязанности до подведения итогов конкурса на пост мэра.

Ранее реготделение ЛДПР выбрало кандидатом на пост мэра Воронежа руководителя Ленинского первичного отделения Сергея Шикина.

Конкурс по отбору претендентов на пост мэра пройдет 21 августа. Документы для участия в нем будут принимать до 30 июля.

В конце мая стало известно об уходе с должности главы Воронежа Вадима Кстенина, занимавшего ее с 2017 года. В середине июня он отправился в отпуск с последующим увольнением, в начале июля возглавил ООО «РВК-Воронеж». На этом посту господин Кстенин сменил Олега Николаенко, ставшего руководителем дирекции по технологическим проектам ГК «Росводоканал» в головном офисе в Москве.

Подробнее об отставке Вадима Кстенина — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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