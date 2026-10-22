NYT: ущерб ВСУ из-за ограничений Starlink достиг $1 млн
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки беспилотников из-за ограничений связи военного назначения от Starlink — Starshield. Сумма ущерба оценивается примерно в $1 млн. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Один из собеседников газеты уточнил, что из-за проблем со связью ВСУ пришлось на три дня приостановить почти все операции. Первые сбои в работе Starshield были зафиксированы 14 октября.
По данным нескольких западных СМИ, в том числе Reuters, США собирались использовать ограничения Starlink, чтобы склонить Украину к отказу от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. The Wall Street Journal писала, что замедлить работу спутниковой связи распорядился глава компании Илон Маск, хотя сам он ранее это отрицал.