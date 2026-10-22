Москва оспорит в суде арест пяти объектов российской госсобственности в Осло

Среди арестованных объектов — многоквартирный жилой дом в районе Фрогнер и четыре квартиры в кооперативах в престижной западной части норвежской столицы в районе Синсен. Ранее они приобретались для размещения российских дипломатов и их семей, однако, по данным норвежских СМИ, в последние годы сдавались в аренду через коммерческие компании в Осло. На этом основании суд отверг доводы о дипломатическом статусе недвижимости.