Москва оспорит в суде арест пяти объектов российской госсобственности в Осло
Российская сторона намерена оспорить в судебном порядке решение властей Норвегии арестовать пять объектов российской госсобственности. Об этом «Ъ» сообщили в посольстве РФ в Осло.
«Уведомлений из официальных источников не поступало. В случае подтверждения этого факта российская сторона будет оспаривать это решение в судебном порядке»,— сказал изданию представитель российской дипмиссии.
На этой неделе стало известно, что Окружной суд Осло арестовал пять объектов российской госсобственности в норвежской столице в рамках иска украинской компании «Нафтогаз» в Гаагском арбитраже к России на сумму около $6 млрд. Решение было вынесено без уведомления России.
Среди арестованных объектов — многоквартирный жилой дом в районе Фрогнер и четыре квартиры в кооперативах в престижной западной части норвежской столицы в районе Синсен. Ранее они приобретались для размещения российских дипломатов и их семей, однако, по данным норвежских СМИ, в последние годы сдавались в аренду через коммерческие компании в Осло. На этом основании суд отверг доводы о дипломатическом статусе недвижимости.