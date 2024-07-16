Белгородский оперштаб ограничил доступ в 14 приграничных сел региона

Оперативный штаб Белгородской области принял решение с 23 июля ограничить доступ в 14 приграничных населенных пунктов региона, которые регулярно подвергаются атакам ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Речь идет о следующих населенных пунктах в пяти муниципалитетах:

в Белгородском районе: села Щетиновка и Вергилевка, хутор Валковский;

в Борисовском районе: село Богун-Городок;

в Грайворонском городском округе: село Безымено, поселок Горьковский;

в Краснояружском районе: села Поповка и Демидовка, поселок Прилесье;

в Шебекинском городском округе: село Красное, поселки Ленинский и Первомайский, хутора Мухин и Панков.

На въездах в населенные пункты установят контрольно-пропускные пункты, охраняемые силовыми структурами. Въезд общественного транспорта, в том числе такси, в эти населенные пункты будет запрещен. Для того, чтобы проехать на их территорию, необходимо подать заявку главам поселений или муниципалитетов. Пропустят только «взрослых» мужчин в бронированных автомобилях и в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — в сопровождении силовиков.

Оставленные дома будут охранять военные по согласованному порядку и графику. В перечисленных населенных пунктах «заморозят» оплату коммунальных платежей — кроме тех, которые оплачиваются по счетчику.

Также на заседании оперштаба было принято решение о предоставлении частичной компенсации аренды жилья жителям приграничья, которые не захотят находиться в пунктах временного размещения. Все граждане, прописанные в перечисленных населенных пунктах и не имеющие другого жилья, смогут получить ежемесячную выплату на аренду дома или квартиры в 10 тыс. руб. в месяц для обычных семей и в 15 тыс. руб. в месяц — для многодетных. Ранее данная мера поддержки затрагивала только тех, чьи дома или квартиры были разрушены или повреждены.

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Денис Пискунов

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