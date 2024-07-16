Водитель комбайна пострадал при атаке коптера в Курской области

Украинский коптер атаковал комбайн, работавший в поле Глушковского района Курской области. В результате водитель спецмашины получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Мужчина доставлен в Глушковскую райбольницу. В дальнейшем его планируют перевести в Курскую областную больницу.

Комбайн «серьезно поврежден». Собственнику обещают оказать помощь в восстановлении имущества.

Утром в результате сброса взрывного устройства с коптера на домовладение в Глушковском районе пострадал местный житель.

15 июля вооруженные силы Украины атаковали десять населенных пунктов пяти районов Курской области, в том числе с помощью беспилотников. Также над регионом сбили три беспилотника и пять дронов. В результате никто не пострадал, поврежден комбайн.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте