Мэрия Воронежа хочет открыть кредитные линии на 2 млрд рублей

Администрация Воронежа опубликовала два тендера по поиску банков на покрытие дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств. Общая сумма двух кредитных линий составляет 2 млрд руб., следует из аукционной документации.

Максимальная цена контракта по каждому тендеру составляет 170 млн руб. с плавающей процентной ставкой и возможностью досрочного расторжения. Срок действия каждого договора — один год с даты заключения.

Заявки на участие в каждом аукционе принимаются до 31 июля. Итоги планируется подвести 2 августа.

Пресс-секретарь мэрии Никита Чеботарев в своем Telegram-канале напомнил, что объявление таких торгов «не приведет к увеличению муниципального долга, а указанные в документации проценты не будут в обязательном порядке заплачены банкам»: «Это не кредит в обывательском понимании, а потенциальная возможность краткосрочно привлечь заемные средства, например, для покрытия кассового разрыва. Город средствами либо вовсе не воспользуется (как бывало неоднократно), либо воспользуется частично и ненадолго».

В конце прошлого года бюджет Воронежа на 2024 году был принят с дефицитом в 1,3 млрд руб.

В июле 2023 года две кредитные линии на 2 млрд руб. на год мэрии Воронежа открывал Сбербанк. Также этот банк осенью предоставил министерству финансов Воронежской области линии на 5,5 млрд сроком на два года.

Жанна Бакаева

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