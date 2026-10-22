Врачей на всех не хватит
В ближайшие годы в мире на пенсию выйдет четверть медиков
На горизонте десяти лет мировое здравоохранение может потерять до четверти врачей из-за их выхода на пенсию. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, уже к 2030 году глобальная нехватка специалистов в этой сфере достигнет 11 млн человек — это 15% от их нынешнего числа (70 млн). Российские эксперты также отмечают дефицит важнейших медицинских специальностей в системе национального здравоохранения, таких, в частности, как хирурги, неврологи и терапевты.
В ближайшие годы системы здравоохранения большинства стран мира столкнутся с нехваткой врачей. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проанализировав будущий спрос и предложение на рынке медицинских услуг 122 государств.
Основным драйвером спроса на медицину станет старение населения — к 2030 году люди старше 60 лет составят одну шестую от населения Земли (1,4 млрд человек). Это увеличит число случаев хронических неинфекционных заболеваний, на которые сейчас приходится основная доля в структуре причин смертности.
Как отмечают эксперты ВОЗ, за последние два десятилетия мировой уровень обеспеченности кадрами в здравоохранении — врачами, специалистами сестринского и акушерского дела, стоматологами и фармацевтами — вырос на 52%. Если в 2006 году на 10 тыс. жителей приходилось в среднем 44,8 специалиста, то в 2025-м — 67,9.
В то же время в скором будущем существенная доля врачей выйдет на пенсию — так, в странах с высоким уровнем дохода в ближайшие десять лет рабочее место из-за этого покинет каждый третий специалист. В мире в целом — каждый четвертый. К 2030 году, по оценкам ВОЗ, нехватка специалистов в этой сфере достигнет 11,1 млн человек, что превышает 15% от их нынешнего числа (70 млн). Наиболее острым дефицит будет в крупнейших экономиках, включая США, Китай и страны ЕС.
Как отмечает и. о. руководителя отдела политики и данных в области кадровых ресурсов Академии ВОЗ Хассум Диалло, «старение — это скрытый кризис кадровых ресурсов здравоохранения, требующий безотлагательного внимания». По его мнению, уже сейчас необходимо совершенствовать планирование, подготовку, трудоустройство и удержание медицинских кадров.
Замдиректора ВШГУ Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов полагает, что мир ждет «глобальная конкуренция за медицинские кадры» и страны будут вынуждены соревноваться между собой за лучшие условия для таких специалистов. «Например, Австралия, Канада и Новая Зеландия предлагают приезжающим медикам конкурентоспособную зарплату, сопоставимую с доходами местных медработников аналогичной квалификации. Кроме того, существуют программы предоставления жилья, содействия получению вида на жительство и последующему оформлению гражданства. В ряде случаев жилье первоначально предоставляется на условиях социального найма, а впоследствии могут предусматриваться механизмы его приобретения в собственность»,— говорит эксперт. Россия неизбежно окажется втянута в межстрановую «врачебную гонку», поэтому, по его словам, важно не только удерживать в системе здравоохранения российских специалистов, но и привлекать иностранных.
По данным Минздрава, в 2026 году кадровый дефицит в РФ составляет 23 тыс. врачей и 63 тыс. специалистов, относящихся к среднему медперсоналу, при общем показателе занятых в отрасли, превышающем 1 млн человек. Основатель «Справочника врача» Константин Хоманов полагает, что эти данные могут быть занижены: «Многие формально работающие давно находятся на пенсии, но не могут уйти из-за отсутствия новых кадров». По его словам, самая высокая потребность сейчас — в хирургах, неврологах, терапевтах, врачах УЗИ-диагностики и процедурных медсестрах. Среди причин дефицита медиков эксперт называет низкие зарплаты, сложность работы, эмоциональную нагрузку и «отсутствие авторитета и уважения к профессии в российском обществе».
Газета «Коммерсантъ» №196от 22.10.2026, стр. 2