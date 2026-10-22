Врачей на всех не хватит

В то же время в скором будущем существенная доля врачей выйдет на пенсию — так, в странах с высоким уровнем дохода в ближайшие десять лет рабочее место из-за этого покинет каждый третий специалист. В мире в целом — каждый четвертый. К 2030 году, по оценкам ВОЗ, нехватка специалистов в этой сфере достигнет 11,1 млн человек, что превышает 15% от их нынешнего числа (70 млн). Наиболее острым дефицит будет в крупнейших экономиках, включая США, Китай и страны ЕС.