Пожарный был ранен при атаке коптера в курском Теткино

При атаке коптера в поселке Теткино Глушковского района Курской области пострадал пожарный. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Дрон обстрелял домовладение в Теткино, из-за чего начался пожар. Во время ликвидации возгорания коптер атаковал объект повторно. В результате один из спасателей получил осколочное ранение.

Пожарному оказали первую помощь, он отправлен на дополнительное обследование в Глушковскую райбольницу.

Ранее коптер атаковал работавший в поле Глушковского района комбайн. В результате водитель спецмашины получил ранения.

Алина Морозова

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