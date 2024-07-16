Пожарный был ранен при атаке коптера в курском Теткино
При атаке коптера в поселке Теткино Глушковского района Курской области пострадал пожарный. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Дрон обстрелял домовладение в Теткино, из-за чего начался пожар. Во время ликвидации возгорания коптер атаковал объект повторно. В результате один из спасателей получил осколочное ранение.
Пожарному оказали первую помощь, он отправлен на дополнительное обследование в Глушковскую райбольницу.
Ранее коптер атаковал работавший в поле Глушковского района комбайн. В результате водитель спецмашины получил ранения.