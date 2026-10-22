За ночь над Россией сбили 808 беспилотников
Средства ПВО в период с 20:00 мск 21 октября до 8:00 мск 22 октября сбили 808 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской и Московской областях. Также под удар попали Республика Крым и акватория Черного моря.
Одна из самых массированных атак пришлась по Москве. Ночью в сторону столицы летели 630 беспилотников. Большую часть дронов, по словам мэра Сергея Собянина, удалось сбить на дальних рубежах, вблизи Москвы — 163 БПЛА. В Троицком административном округе при ударе пострадали два человека.