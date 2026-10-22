За ночь над Россией сбили 808 беспилотников

По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской и Московской областях. Также под удар попали Республика Крым и акватория Черного моря.