Бывшему белгородскому депутату Фуглаеву снова отказали в освобождении из колонии

Белгородский областной суд оставил в сил решение Алексеевского райсуда, который отказал 50-летнему бывшему депутату горсовета облцентра Сергею Фуглаеву в досрочном освобождении из колонии. В 2023 году он был приговорен к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. руб. за мошенническое возмещение структурами компании «Добрыня» 240 млн руб. налогов (ч.4 ст.159 УК РФ). Сергей Фуглаев отбывает наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области. К сегодняшнему дню он отбыл больше половины назначенного ему срока с учетом трехлетнего содержания под стражей во время расследования уголовного дела.

Согласно характеристике из колонии, Сергей Фуглаев принимает участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях исправительного учреждения, освоил профессию «загрузчика-выгрузчика 2 разряда» и устроился на работу. В общении с представителями администрации вежлив, тактичен, однако его внешний вид не всегда опрятный. Так, один раз ему объявили выговор за нарушение формы одежды. За активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях выговор был снят, а за хорошее поведение осужденному даже объявили благодарность. Тем не менее руководство колонии не поддержало ходатайство Сергея Фуглаева о замене неотбытого срока более мягким видом наказания.

С решением Алексеевского райсуда не согласились адвокаты бывшего депутата. По их мнению, администрация учреждения сделала необоснованный вывод, что осужденный характеризуется отрицательно. Защита указала, что Сергей Фуглаев полностью признал вину, возместил ущерб, а в колонии участвует в работах по благоустройству прилегающей территории, посещает библиотеку, мероприятия воспитательного характера и не допускает конфликтных ситуаций. Белгородский облсуд отклонил жалобы на решение, установив, что Сергей Фуглаев нуждается в дальнейшем отбывании наказания в виде лишения свободы.

За время расследования и рассмотрения уголовного дела Сергей Фуглаев потерял мандат депутата горсовета Белгорода. Его старший брат Анатолий Фуглаев в 2022 году получил 3,5 года колонии и штраф в 900 тыс. руб. за незаконное возмещение более 140 млн руб. налогов. В прошлом году он вышел на свободу из колонии.

Сергей Толмачев

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