Минкульт Воронежской области объяснил причины увольнения худрука Михаила Бычкова

Министр культуры Воронежской области Мария Мазур раскрыла причину увольнения художественного руководителя Воронежского камерного театра Михаила Бычкова. Ее заявление было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Бычков в 2017 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Михаил Бычков в 2017 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам Марии Мазур, причиной увольнения господина Бычкова стало его отношение к специальной военной операции. Она отметила, что переговоры с бывших худруком велись с февраля 2022 года, когда он «фактически высказался против политики Российской Федерации».

«За все это время Михаил Владимирович не нашел в себе сил признать неправоту, извиниться и изменить свое отношение к происходящим буквально в 300 км от Воронежа событиям»,— подчеркнула министр. Госпожа Мазур отметила, что сам Михаил Бычков не задается вопросом, почему он уволен, и считает, что театр начал «новую главу».

Господин Бычков был уволен 21 ноября, за пару часов до конца его последнего рабочего дня. В этот же день главой регионального минкульта был подписан приказ об увольнении. 23 ноября коллектив Камерного театра в составе 63 человек написал письмо в защиту бывшего худрука, которое было направлено губернатору области, в Минкульт, а также в администрацию президента Владимира Путина.

24 ноября была опубликована петиция в поддержку господина Бычкова. На момент написания материала ее подписали более 6,1 тыс. человек. В тот же день от сотрудничества с Камерным театром отказались три ведущие актрисы — Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина. Из-за этого репертуар театра лишился спектаклей «Гроза», «Дядя Ваня», «Камень» и «Камера обскура».

25 ноября народный артист России Камиль Тукаев со сцены Камерного театра после выхода на поклон напомнил зрителям, что режиссером постановки был «лауреат множества престижных премий, бывший художественный руководитель Камерного театра Михаил Бычков».

Подробнее о бывшем худруке Камерного — в материале «Михаил Бычков покинул сцену».

Александра Горошилова