«Я не думаю постоянно о зрителе»

«Подавляющее число моих коллег и мы находимся за пределами ведения Москвы и нашего Минкульта и зависим от наших региональных и муниципальных учредителей, а возможности на местах, к сожалению, невелики. Если мы будем делить нашу культуру, культурное пространство по ведомственной принадлежности, то до регионов помощь не дойдет, не доберется»

Михаил Бычков несколько номинировался как лучший режиссер на «Золотую маску», а в 2015 году был председателем жюри драматического театра и театра кукол премии. В 2018 году вошел в состав совета по культуре и искусству при президенте РФ. Лауреат премии имени К.С. Станиславского и премии правительства РФ имени Федора Волкова. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. В 2020 году получил Платоновскую премию «за создание новаторского театра и фестивального движения на Родине Андрея Платонова». В 2021 году был награжден французским орденом искусств и литературы

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев