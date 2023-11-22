«Я не думаю постоянно о зрителе»
Как развивалась карьера уволенного основателя Камерного театра Михаила Бычкова
21 февраля министерство культуры Воронежской области уволило художественного руководителя Камерного театра Михаила Бычкова. Решение было принято в юбилейный для театра сезон — господин Бычков основал его в 1993 году. Ведомство и режиссер отставку не комментируют. В театре решение министерства считают «внезапным и немотивированным». Карьера и творческие достижения культурного деятеля — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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