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Михаил Бычков покинул сцену

Воронежский минкульт уволил основателя и худрука Камерного театра

Худрук и основатель воронежского Камерного театра Михаил Бычков уволен по решению учредителя — регионального министерства культуры. Ведомство не пояснило публично причины увольнения. По словам источников „Ъ“ в облправительстве, Михаил Бычков «так и не изменил своего отношения к политике государства после начала спецоперации», что могло повлиять на принятие решения об увольнении. По мнению наблюдателей, худрук был уволен, чтобы не раздражать патриотическую общественность. Нового худрука планируют выбрать до конца года.

Михаил Бычков создал один из самых успешных региональных театров и 30 лет руководил им

Михаил Бычков создал один из самых успешных региональных театров и 30 лет руководил им

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Михаил Бычков создал один из самых успешных региональных театров и 30 лет руководил им

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об освобождении Михаила Бычкова от должности художественного руководителя основанного им Камерного театра 21 ноября сообщило министерство культуры Воронежской области. Это решение ведомства, которое является учредителем автономного учреждения культуры «Воронежский камерный театр».

Что рассказывал Михаил Бычков в интервью «Ъ-Черноземье»

Причины увольнения в министерстве не раскрыли. Сам господин Бычков в беседе с «Ъ-Черноземье» воздержался от комментариев, сославшись на занятость. Работники театра сказали «Ъ-Черноземье», что не знают причин кадрового решения. В облправительстве отметили, что пока исполнять обязанности худрука будет директор театра. На этой должности сейчас работает Олег Ткаченко. Нового руководителя планируется выбрать до конца года, сейчас «идет общение с претендентами». «В правительстве области уверены, что коллектив театра и его высокий уровень работы будут сохранены»,— добавили там.

«Михаила Бычкова всегда отличали честность, принципиальность, любовь к профессии, к зрителю и артисту. Сегодня он уволен без объяснения причин. Для Камерного театра это внезапное и немотивированное решение министерства — болезненный удар в юбилейный год, шок и катастрофа»,— сказали в театре.

Михаилу Бычкову 66 лет. Он родился в 1957 году в Краснодаре. В 1980 году окончил курс Марии Кнебель на режиссерском факультете ГИТИСа. До переезда в Воронеж работал режиссером Алтайского и Иркутского театров юного зрителя. В 1988–1993 годах был главрежем в Воронежском ТЮЗе. В 1993 году ушел с поста и основал Камерный театр. Почти 20 лет он располагался во Дворце железнодорожников, а в 2014 году переехал в собственное здание в центре Воронежа, которое было построено за счет областного и федерального бюджетов. В 2010 году при поддержке экс-губернатора Алексея Гордеева Михаил Бычков стал руководителем Платоновского фестиваля. Также был инициатором фестиваля ландшафтного искусства «Город-сад» и детского театрального фестиваля «Маршак». В 2018 году вошел в состав совета по культуре и искусству при президенте РФ. В марте 2022 года ушел из дирекции Платоновфеста. В 2023 году помогал в организации независимого арт-центра «Прогресс». Имеет несколько наград, в том числе французский орден Искусств и литературы.

Камерный является единственным гостеатром Воронежа, собственные доходы которого превышают государственные субсидии. Создатели спектаклей и артисты получили семь «Золотых масок» в разных номинациях. Последней наградили в этом году постановку «Ребенок» за лучший драматический спектакль малой формы. С 2015 года раз в два года по инициативе Михаила Бычкова театр проводит фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест». В 2017 году была основана танцевальная труппа, также отмеченная «Золотыми масками». В 2018 году театр первым в городе ввел тифлокомментирование спектаклей для людей с ограниченными возможностями зрения или его отсутствием.

Как отмечали 30-летие деятельности Михаила Бычкова в Воронеже

После ухода Алексея Гордеева с поста губернатора начался кратковременный конфликт Михаила Бычкова с властями. В 2018 году режиссер обвинил региональный департамент культуры во вмешательстве в работу дирекции Платоновфеста. Бывшая тогда главой ведомства Эмилия Сухачева заявила, что «не все мероприятия вызвали однозначный отклик профессионального сообщества и СМИ», а фестивалю «необходимо определить векторы дальнейшего развития». Губернатор Александр Гусев в отличие от его предшественника церемонии открытия и закрытия фестиваля почти не посещал.

После начала спецоперации господин Бычков в числе других деятелей культуры призвал «остановить вооруженные действия, отвести войска и сесть за стол переговоров». Этим летом и осенью у себя в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) также выступил с критикой реформы премии «Золотая маска»: «Идея с обновлением — это не только диверсия под создаваемое последние десятилетия единое пространство российского театра. Это, возможно, роковой шаг к развалу нашего творческого союза, конец единства и славной истории СТД (Союз театральных деятелей.— «Ъ»)».

Собеседники «Ъ-Черноземье» в региональной власти напомнили, что Михаил Бычков «так и не изменил свое отношение к политике государства после начала спецоперации».

«Желание писать открытые, осуждающие всех и вся письма у него не пропало, хотя власти старались реагировать на все обоснованные обращения худрука. При этом со стороны театра не было даже попыток поддержать участников СВО и их семьи, например, льготными билетами или просто каким-то вниманием. Власти в итоге такую позицию культурного деятеля приняли, но поддерживать не стали и цивилизованно расстались»,— рассказал один из источников «Ъ-Черноземье».

Политолог Владимир Слатинов отметил, что увольнение Михаила Бычкова вписывается в тренд по кадровым решениям в государственных театрах. При этом, по словам эксперта, косвенно эти решения принимаются не без влияния политических факторов. «Михаил Бычков — заметная фигура в культурной жизни Воронежа, разные политические силы давали ему разные оценки, в том числе была серьезная критика со стороны консервативной части общества. Власти решили больше не раздражать патриотическую общественность»,— пояснил господин Слатинов.

Александр Прытков

Фотогалерея

Как складывалась карьера Михаила Бычкова

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«Я работал в театре и шел в театр, когда никто даже не помышлял о том, что театр можно назвать учреждением»

«Я работал в театре и шел в театр, когда никто даже не помышлял о том, что театр можно назвать учреждением»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Михаил Бычков родился 15 февраля 1957 года в Краснодаре. В 1980 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа, курс Марии Кнебель. В 1983-1985 годах работал главным режиссером Алтайского ТЮЗа, в 1986–1988 годах — режиссером Иркутского ТЮЗа. Затем с частью иркутской труппы переехал в Воронеж, до 1993 года был главным режиссером Воронежского ТЮЗа

Михаил Бычков родился 15 февраля 1957 года в Краснодаре. В 1980 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа, курс Марии Кнебель. В 1983-1985 годах работал главным режиссером Алтайского ТЮЗа, в 1986–1988 годах — режиссером Иркутского ТЮЗа. Затем с частью иркутской труппы переехал в Воронеж, до 1993 года был главным режиссером Воронежского ТЮЗа

Фото: Instagram Михаила Бычкова

«Никогда не думал, что задержусь в этом городе и смогу сделать что-то важное, что оставит след, когда я закончу свою деятельность на этом поприще»&lt;br> В 1993 году Михаил Бычков основал в Воронеже Камерный театр. Почти 20 лет театр располагался во Дворце железнодорожников, а в 2014 году переехал в собственное здание в центре города, построенное за счет областного и федерального бюджетов&lt;br> На фото: новое здание Камерного театра в Воронеже

«Никогда не думал, что задержусь в этом городе и смогу сделать что-то важное, что оставит след, когда я закончу свою деятельность на этом поприще»
В 1993 году Михаил Бычков основал в Воронеже Камерный театр. Почти 20 лет театр располагался во Дворце железнодорожников, а в 2014 году переехал в собственное здание в центре города, построенное за счет областного и федерального бюджетов
На фото: новое здание Камерного театра в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я столько потерял здоровья и нервов, пока читал в прессе и соцсетях гадкие вещи о себе, о каких-то денежных потоках, которые я оседлал. Какие потоки? Алексей Гордеев, будучи губернатором, поддержал идею и был уверен, что деньги пойдут куда надо. А ведь с теми, кто путал свой карман с государственным, Гордеев расставался»&lt;br> После назначения на пост губернатора Алексея Гордеева Михаил Бычков предложил сделать в Воронеже фестиваль международного уровня. Глава региона проект поддержал. В 2011 году Михаил Бычков стал директором и художественным руководителем международного Платоновского фестиваля искусств&lt;br> На фото слева направо: губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков на закрытии шестого фестиваля

«Я столько потерял здоровья и нервов, пока читал в прессе и соцсетях гадкие вещи о себе, о каких-то денежных потоках, которые я оседлал. Какие потоки? Алексей Гордеев, будучи губернатором, поддержал идею и был уверен, что деньги пойдут куда надо. А ведь с теми, кто путал свой карман с государственным, Гордеев расставался»
После назначения на пост губернатора Алексея Гордеева Михаил Бычков предложил сделать в Воронеже фестиваль международного уровня. Глава региона проект поддержал. В 2011 году Михаил Бычков стал директором и художественным руководителем международного Платоновского фестиваля искусств
На фото слева направо: губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков на закрытии шестого фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В 2014 году Михаил Бычков оставил пост директора Платоновского фестиваля, сосредоточившись на работе художественного руководителя. В 2021 году директор фестиваля Любовь Пристинская возглавила театр кукол «Шут». Новый руководитель дирекции пока не назначен. «Это нормальная практика, когда руководит худрук», — поясняла «Ъ-Черноземье» глава областного департамента культуры Мария Мазур

В 2014 году Михаил Бычков оставил пост директора Платоновского фестиваля, сосредоточившись на работе художественного руководителя. В 2021 году директор фестиваля Любовь Пристинская возглавила театр кукол «Шут». Новый руководитель дирекции пока не назначен. «Это нормальная практика, когда руководит худрук», — поясняла «Ъ-Черноземье» глава областного департамента культуры Мария Мазур

Фото: Алексей Бычков / Камерный театр

Платоновский фестиваля поддерживает не только государство, но и частный бизнес. Однако в последнее время объемы спонсорской поддержки сократились&lt;br> На фото слева направо: основатель ГК «Мегион» Борис Нестеров, основатель ГК Хамина Евгений Хамин и Михаил Бычков

Платоновский фестиваля поддерживает не только государство, но и частный бизнес. Однако в последнее время объемы спонсорской поддержки сократились
На фото слева направо: основатель ГК «Мегион» Борис Нестеров, основатель ГК Хамина Евгений Хамин и Михаил Бычков

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я не думаю постоянно о зрителе. Исхожу из того, что в принципе не существует границы между мною и публикой, что то, что волнует и восхищает меня, интересно и публике» &lt;br> Платоновский фестиваль на пару недель превращает Воронеж в настоящую культурную столицу. Мероприятия проекта включают в себя все значимые направления: театр, академическую и неакадемическую музыку, литературу, изобразительное искусство&lt;br> На фото слева направо: худрук и режиссер Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин Михаил Бычков возле памятника писателю Андрею Платонову

«Я не думаю постоянно о зрителе. Исхожу из того, что в принципе не существует границы между мною и публикой, что то, что волнует и восхищает меня, интересно и публике»
Платоновский фестиваль на пару недель превращает Воронеж в настоящую культурную столицу. Мероприятия проекта включают в себя все значимые направления: театр, академическую и неакадемическую музыку, литературу, изобразительное искусство
На фото слева направо: худрук и режиссер Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин Михаил Бычков возле памятника писателю Андрею Платонову

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы готовили фестиваль в атмосфере сильнейшего давления и попыток вмешательства в подготовку, в том числе в программирование фестиваля. Несмотря на автономность в названии, учредитель грубо вмешивается. Этот цирк пора кончать»&lt;br> После ухода из региона Алексея Гордеева в 2018 году Михаил Бычков заявил о давлении на дирекцию фестиваля со стороны департамента культуры

«Мы готовили фестиваль в атмосфере сильнейшего давления и попыток вмешательства в подготовку, в том числе в программирование фестиваля. Несмотря на автономность в названии, учредитель грубо вмешивается. Этот цирк пора кончать»
После ухода из региона Алексея Гордеева в 2018 году Михаил Бычков заявил о давлении на дирекцию фестиваля со стороны департамента культуры

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Была серия встреч и обсуждений по прошедшему фестивалю, высказывались идеи и предложения по тому, как хотелось бы видеть фестиваль дальше. Некоторые интересные и профессиональные идеи я учел и взял на вооружение. Те, которые, на мой взгляд, не являются таковыми, я оставил без последствий. Никто с меня не требовал выполнения всех прозвучавших пожеланий»&lt;br> В 2019 году Михаил Бычков рассказывал «Ъ-Черноземье» об исчерпании конфликта

«Была серия встреч и обсуждений по прошедшему фестивалю, высказывались идеи и предложения по тому, как хотелось бы видеть фестиваль дальше. Некоторые интересные и профессиональные идеи я учел и взял на вооружение. Те, которые, на мой взгляд, не являются таковыми, я оставил без последствий. Никто с меня не требовал выполнения всех прозвучавших пожеланий»
В 2019 году Михаил Бычков рассказывал «Ъ-Черноземье» об исчерпании конфликта

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Алексей Гордеев продолжает поддерживать Платоновский фестиваль и после отъезда из Воронежской области. Экс-губернатор и его супруга постоянно посещают мероприятия форума&lt;br> На фото слева направо: губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и Михаил Бычков на церемонии открытия седьмого фестиваля

Алексей Гордеев продолжает поддерживать Платоновский фестиваль и после отъезда из Воронежской области. Экс-губернатор и его супруга постоянно посещают мероприятия форума
На фото слева направо: губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и Михаил Бычков на церемонии открытия седьмого фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы нисколько не сдаем позиции и делаем следующий шаг вперед»&lt;br> Платоновский фестиваль стал одним из немногих крупных культурных мероприятий в Черноземье, которые состоялись в пандемию. В 2020 году фестиваль был перенесен с июня на сентябрь и прошел только с российскими участниками. В 2021 году планировалось разбить форум на три части, но состоялись только две: гастроли Большого театра весной и российская программа летом. От анонсированной на осень зарубежной части отказались из-за роста заболеваемости коронавирусом

«Мы нисколько не сдаем позиции и делаем следующий шаг вперед»
Платоновский фестиваль стал одним из немногих крупных культурных мероприятий в Черноземье, которые состоялись в пандемию. В 2020 году фестиваль был перенесен с июня на сентябрь и прошел только с российскими участниками. В 2021 году планировалось разбить форум на три части, но состоялись только две: гастроли Большого театра весной и российская программа летом. От анонсированной на осень зарубежной части отказались из-за роста заболеваемости коронавирусом

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Театр, как и другие виды искусства, не находится у нас в числе приоритетов, считается чем-то третьестепенным и необязательным. Общество, зрители… трудовые коллективы воронежских театров имеют право знать те веские, научно обоснованные причины, по которым разрушаются тонкие, годами нарабатываемые связи между театром и публикой, разрушаются творческий процесс, планы и договоренности театров с постановщиками».&lt;br> В конце прошлого и начале нынешнего года из-за подъема заболеваемости воронежские власти закрывали театры, кинотеатры и концертные залы. Оба раза Михаил Бычков резко критиковал это решение&lt;br> На фото: Михали Бычков во время перформанса «Время, которое я у Вас займу, будет коротким» на одиннадцатом Платоновском фестивале

«Театр, как и другие виды искусства, не находится у нас в числе приоритетов, считается чем-то третьестепенным и необязательным. Общество, зрители… трудовые коллективы воронежских театров имеют право знать те веские, научно обоснованные причины, по которым разрушаются тонкие, годами нарабатываемые связи между театром и публикой, разрушаются творческий процесс, планы и договоренности театров с постановщиками».
В конце прошлого и начале нынешнего года из-за подъема заболеваемости воронежские власти закрывали театры, кинотеатры и концертные залы. Оба раза Михаил Бычков резко критиковал это решение
На фото: Михали Бычков во время перформанса «Время, которое я у Вас займу, будет коротким» на одиннадцатом Платоновском фестивале

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

«Важно не только придумать хорошую идею. Чтобы правильно провести фестиваль, нужно хорошо поработать над организацией»&lt;br> Михаил Бычков также предложил властям идеи фестиваля ландшафтного дизайна «Город-сад», фестиваля детского театра «Маршак», фестиваля поэтического искусства «Мандельштамфест». Организацией первого проекта сейчас занимается региональный департамент природных ресурсов и экологии. Второй сначала делала дирекция Платоновского фестиваля, потом Театр юного зрителя. Передача полномочий пришлась на период конфликта дирекции и департамента культуры. С 2021 году «Маршак» снова доверили дирекции. Власти объясняли, что это сделано для «повышения престижа фестиваля»

«Важно не только придумать хорошую идею. Чтобы правильно провести фестиваль, нужно хорошо поработать над организацией»
Михаил Бычков также предложил властям идеи фестиваля ландшафтного дизайна «Город-сад», фестиваля детского театра «Маршак», фестиваля поэтического искусства «Мандельштамфест». Организацией первого проекта сейчас занимается региональный департамент природных ресурсов и экологии. Второй сначала делала дирекция Платоновского фестиваля, потом Театр юного зрителя. Передача полномочий пришлась на период конфликта дирекции и департамента культуры. С 2021 году «Маршак» снова доверили дирекции. Власти объясняли, что это сделано для «повышения престижа фестиваля»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Хорошие по гамбургскому счету современные пьесы, с помощью которых можно было бы разговаривать со зрителем, я сегодня встречаю нечасто»&lt;br> Михаил Бычков ставит не только в Камерном театре. В Воронеже в Никитинском театре идет его спектакль «Собачий вальс», в театре оперы и балета — оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Родина электричества». В качестве приглашенного режиссера работал также в разных театрах России и Прибалтики&lt;br> На фото: Михаил Бычков во время открытия одиннадцатого Платоновского фестиваля оперой «Свадьба Фигаро»

«Хорошие по гамбургскому счету современные пьесы, с помощью которых можно было бы разговаривать со зрителем, я сегодня встречаю нечасто»
Михаил Бычков ставит не только в Камерном театре. В Воронеже в Никитинском театре идет его спектакль «Собачий вальс», в театре оперы и балета — оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Родина электричества». В качестве приглашенного режиссера работал также в разных театрах России и Прибалтики
На фото: Михаил Бычков во время открытия одиннадцатого Платоновского фестиваля оперой «Свадьба Фигаро»

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

«Подавляющее число моих коллег и мы находимся за пределами ведения Москвы и нашего Минкульта и зависим от наших региональных и муниципальных учредителей, а возможности на местах, к сожалению, невелики. Если мы будем делить нашу культуру, культурное пространство по ведомственной принадлежности, то до регионов помощь не дойдет, не доберется»&lt;br> Михаил Бычков несколько номинировался как лучший режиссер на «Золотую маску», а в 2015 году был председателем жюри драматического театра и театра кукол премии. В 2018 году вошел в состав совета по культуре и искусству при президенте РФ. Лауреат премии имени К.С. Станиславского и премии правительства РФ имени Федора Волкова. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. В 2020 году получил Платоновскую премию «за создание новаторского театра и фестивального движения на Родине Андрея Платонова». В 2021 году был награжден французским орденом искусств и литературы

«Подавляющее число моих коллег и мы находимся за пределами ведения Москвы и нашего Минкульта и зависим от наших региональных и муниципальных учредителей, а возможности на местах, к сожалению, невелики. Если мы будем делить нашу культуру, культурное пространство по ведомственной принадлежности, то до регионов помощь не дойдет, не доберется»
Михаил Бычков несколько номинировался как лучший режиссер на «Золотую маску», а в 2015 году был председателем жюри драматического театра и театра кукол премии. В 2018 году вошел в состав совета по культуре и искусству при президенте РФ. Лауреат премии имени К.С. Станиславского и премии правительства РФ имени Федора Волкова. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. В 2020 году получил Платоновскую премию «за создание новаторского театра и фестивального движения на Родине Андрея Платонова». В 2021 году был награжден французским орденом искусств и литературы

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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«Я работал в театре и шел в театр, когда никто даже не помышлял о том, что театр можно назвать учреждением»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Михаил Бычков родился 15 февраля 1957 года в Краснодаре. В 1980 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа, курс Марии Кнебель. В 1983-1985 годах работал главным режиссером Алтайского ТЮЗа, в 1986–1988 годах — режиссером Иркутского ТЮЗа. Затем с частью иркутской труппы переехал в Воронеж, до 1993 года был главным режиссером Воронежского ТЮЗа

Фото: Instagram Михаила Бычкова

«Никогда не думал, что задержусь в этом городе и смогу сделать что-то важное, что оставит след, когда я закончу свою деятельность на этом поприще»
В 1993 году Михаил Бычков основал в Воронеже Камерный театр. Почти 20 лет театр располагался во Дворце железнодорожников, а в 2014 году переехал в собственное здание в центре города, построенное за счет областного и федерального бюджетов
На фото: новое здание Камерного театра в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я столько потерял здоровья и нервов, пока читал в прессе и соцсетях гадкие вещи о себе, о каких-то денежных потоках, которые я оседлал. Какие потоки? Алексей Гордеев, будучи губернатором, поддержал идею и был уверен, что деньги пойдут куда надо. А ведь с теми, кто путал свой карман с государственным, Гордеев расставался»
После назначения на пост губернатора Алексея Гордеева Михаил Бычков предложил сделать в Воронеже фестиваль международного уровня. Глава региона проект поддержал. В 2011 году Михаил Бычков стал директором и художественным руководителем международного Платоновского фестиваля искусств
На фото слева направо: губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков на закрытии шестого фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В 2014 году Михаил Бычков оставил пост директора Платоновского фестиваля, сосредоточившись на работе художественного руководителя. В 2021 году директор фестиваля Любовь Пристинская возглавила театр кукол «Шут». Новый руководитель дирекции пока не назначен. «Это нормальная практика, когда руководит худрук», — поясняла «Ъ-Черноземье» глава областного департамента культуры Мария Мазур

Фото: Алексей Бычков / Камерный театр

Платоновский фестиваля поддерживает не только государство, но и частный бизнес. Однако в последнее время объемы спонсорской поддержки сократились
На фото слева направо: основатель ГК «Мегион» Борис Нестеров, основатель ГК Хамина Евгений Хамин и Михаил Бычков

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я не думаю постоянно о зрителе. Исхожу из того, что в принципе не существует границы между мною и публикой, что то, что волнует и восхищает меня, интересно и публике»
Платоновский фестиваль на пару недель превращает Воронеж в настоящую культурную столицу. Мероприятия проекта включают в себя все значимые направления: театр, академическую и неакадемическую музыку, литературу, изобразительное искусство
На фото слева направо: худрук и режиссер Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин Михаил Бычков возле памятника писателю Андрею Платонову

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы готовили фестиваль в атмосфере сильнейшего давления и попыток вмешательства в подготовку, в том числе в программирование фестиваля. Несмотря на автономность в названии, учредитель грубо вмешивается. Этот цирк пора кончать»
После ухода из региона Алексея Гордеева в 2018 году Михаил Бычков заявил о давлении на дирекцию фестиваля со стороны департамента культуры

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Была серия встреч и обсуждений по прошедшему фестивалю, высказывались идеи и предложения по тому, как хотелось бы видеть фестиваль дальше. Некоторые интересные и профессиональные идеи я учел и взял на вооружение. Те, которые, на мой взгляд, не являются таковыми, я оставил без последствий. Никто с меня не требовал выполнения всех прозвучавших пожеланий»
В 2019 году Михаил Бычков рассказывал «Ъ-Черноземье» об исчерпании конфликта

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Алексей Гордеев продолжает поддерживать Платоновский фестиваль и после отъезда из Воронежской области. Экс-губернатор и его супруга постоянно посещают мероприятия форума
На фото слева направо: губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и Михаил Бычков на церемонии открытия седьмого фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы нисколько не сдаем позиции и делаем следующий шаг вперед»
Платоновский фестиваль стал одним из немногих крупных культурных мероприятий в Черноземье, которые состоялись в пандемию. В 2020 году фестиваль был перенесен с июня на сентябрь и прошел только с российскими участниками. В 2021 году планировалось разбить форум на три части, но состоялись только две: гастроли Большого театра весной и российская программа летом. От анонсированной на осень зарубежной части отказались из-за роста заболеваемости коронавирусом

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Театр, как и другие виды искусства, не находится у нас в числе приоритетов, считается чем-то третьестепенным и необязательным. Общество, зрители… трудовые коллективы воронежских театров имеют право знать те веские, научно обоснованные причины, по которым разрушаются тонкие, годами нарабатываемые связи между театром и публикой, разрушаются творческий процесс, планы и договоренности театров с постановщиками».
В конце прошлого и начале нынешнего года из-за подъема заболеваемости воронежские власти закрывали театры, кинотеатры и концертные залы. Оба раза Михаил Бычков резко критиковал это решение
На фото: Михали Бычков во время перформанса «Время, которое я у Вас займу, будет коротким» на одиннадцатом Платоновском фестивале

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

«Важно не только придумать хорошую идею. Чтобы правильно провести фестиваль, нужно хорошо поработать над организацией»
Михаил Бычков также предложил властям идеи фестиваля ландшафтного дизайна «Город-сад», фестиваля детского театра «Маршак», фестиваля поэтического искусства «Мандельштамфест». Организацией первого проекта сейчас занимается региональный департамент природных ресурсов и экологии. Второй сначала делала дирекция Платоновского фестиваля, потом Театр юного зрителя. Передача полномочий пришлась на период конфликта дирекции и департамента культуры. С 2021 году «Маршак» снова доверили дирекции. Власти объясняли, что это сделано для «повышения престижа фестиваля»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Хорошие по гамбургскому счету современные пьесы, с помощью которых можно было бы разговаривать со зрителем, я сегодня встречаю нечасто»
Михаил Бычков ставит не только в Камерном театре. В Воронеже в Никитинском театре идет его спектакль «Собачий вальс», в театре оперы и балета — оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Родина электричества». В качестве приглашенного режиссера работал также в разных театрах России и Прибалтики
На фото: Михаил Бычков во время открытия одиннадцатого Платоновского фестиваля оперой «Свадьба Фигаро»

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

«Подавляющее число моих коллег и мы находимся за пределами ведения Москвы и нашего Минкульта и зависим от наших региональных и муниципальных учредителей, а возможности на местах, к сожалению, невелики. Если мы будем делить нашу культуру, культурное пространство по ведомственной принадлежности, то до регионов помощь не дойдет, не доберется»
Михаил Бычков несколько номинировался как лучший режиссер на «Золотую маску», а в 2015 году был председателем жюри драматического театра и театра кукол премии. В 2018 году вошел в состав совета по культуре и искусству при президенте РФ. Лауреат премии имени К.С. Станиславского и премии правительства РФ имени Федора Волкова. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. В 2020 году получил Платоновскую премию «за создание новаторского театра и фестивального движения на Родине Андрея Платонова». В 2021 году был награжден французским орденом искусств и литературы

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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