Михаил Бычков покинул сцену

Худрук и основатель воронежского Камерного театра Михаил Бычков уволен по решению учредителя — регионального министерства культуры. Ведомство не пояснило публично причины увольнения. По словам источников „Ъ“ в облправительстве, Михаил Бычков «так и не изменил своего отношения к политике государства после начала спецоперации», что могло повлиять на принятие решения об увольнении. По мнению наблюдателей, худрук был уволен, чтобы не раздражать патриотическую общественность. Нового худрука планируют выбрать до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Бычков создал один из самых успешных региональных театров и 30 лет руководил им

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Михаил Бычков создал один из самых успешных региональных театров и 30 лет руководил им

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об освобождении Михаила Бычкова от должности художественного руководителя основанного им Камерного театра 21 ноября сообщило министерство культуры Воронежской области. Это решение ведомства, которое является учредителем автономного учреждения культуры «Воронежский камерный театр».

Причины увольнения в министерстве не раскрыли. Сам господин Бычков в беседе с «Ъ-Черноземье» воздержался от комментариев, сославшись на занятость. Работники театра сказали «Ъ-Черноземье», что не знают причин кадрового решения. В облправительстве отметили, что пока исполнять обязанности худрука будет директор театра. На этой должности сейчас работает Олег Ткаченко. Нового руководителя планируется выбрать до конца года, сейчас «идет общение с претендентами». «В правительстве области уверены, что коллектив театра и его высокий уровень работы будут сохранены»,— добавили там.

«Михаила Бычкова всегда отличали честность, принципиальность, любовь к профессии, к зрителю и артисту. Сегодня он уволен без объяснения причин. Для Камерного театра это внезапное и немотивированное решение министерства — болезненный удар в юбилейный год, шок и катастрофа»,— сказали в театре.

Михаилу Бычкову 66 лет. Он родился в 1957 году в Краснодаре. В 1980 году окончил курс Марии Кнебель на режиссерском факультете ГИТИСа. До переезда в Воронеж работал режиссером Алтайского и Иркутского театров юного зрителя. В 1988–1993 годах был главрежем в Воронежском ТЮЗе. В 1993 году ушел с поста и основал Камерный театр. Почти 20 лет он располагался во Дворце железнодорожников, а в 2014 году переехал в собственное здание в центре Воронежа, которое было построено за счет областного и федерального бюджетов. В 2010 году при поддержке экс-губернатора Алексея Гордеева Михаил Бычков стал руководителем Платоновского фестиваля. Также был инициатором фестиваля ландшафтного искусства «Город-сад» и детского театрального фестиваля «Маршак». В 2018 году вошел в состав совета по культуре и искусству при президенте РФ. В марте 2022 года ушел из дирекции Платоновфеста. В 2023 году помогал в организации независимого арт-центра «Прогресс». Имеет несколько наград, в том числе французский орден Искусств и литературы.

Камерный является единственным гостеатром Воронежа, собственные доходы которого превышают государственные субсидии. Создатели спектаклей и артисты получили семь «Золотых масок» в разных номинациях. Последней наградили в этом году постановку «Ребенок» за лучший драматический спектакль малой формы. С 2015 года раз в два года по инициативе Михаила Бычкова театр проводит фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест». В 2017 году была основана танцевальная труппа, также отмеченная «Золотыми масками». В 2018 году театр первым в городе ввел тифлокомментирование спектаклей для людей с ограниченными возможностями зрения или его отсутствием.

После ухода Алексея Гордеева с поста губернатора начался кратковременный конфликт Михаила Бычкова с властями. В 2018 году режиссер обвинил региональный департамент культуры во вмешательстве в работу дирекции Платоновфеста. Бывшая тогда главой ведомства Эмилия Сухачева заявила, что «не все мероприятия вызвали однозначный отклик профессионального сообщества и СМИ», а фестивалю «необходимо определить векторы дальнейшего развития». Губернатор Александр Гусев в отличие от его предшественника церемонии открытия и закрытия фестиваля почти не посещал.

После начала спецоперации господин Бычков в числе других деятелей культуры призвал «остановить вооруженные действия, отвести войска и сесть за стол переговоров». Этим летом и осенью у себя в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) также выступил с критикой реформы премии «Золотая маска»: «Идея с обновлением — это не только диверсия под создаваемое последние десятилетия единое пространство российского театра. Это, возможно, роковой шаг к развалу нашего творческого союза, конец единства и славной истории СТД (Союз театральных деятелей.— «Ъ»)».

Собеседники «Ъ-Черноземье» в региональной власти напомнили, что Михаил Бычков «так и не изменил свое отношение к политике государства после начала спецоперации».

«Желание писать открытые, осуждающие всех и вся письма у него не пропало, хотя власти старались реагировать на все обоснованные обращения худрука. При этом со стороны театра не было даже попыток поддержать участников СВО и их семьи, например, льготными билетами или просто каким-то вниманием. Власти в итоге такую позицию культурного деятеля приняли, но поддерживать не стали и цивилизованно расстались»,— рассказал один из источников «Ъ-Черноземье».

Политолог Владимир Слатинов отметил, что увольнение Михаила Бычкова вписывается в тренд по кадровым решениям в государственных театрах. При этом, по словам эксперта, косвенно эти решения принимаются не без влияния политических факторов. «Михаил Бычков — заметная фигура в культурной жизни Воронежа, разные политические силы давали ему разные оценки, в том числе была серьезная критика со стороны консервативной части общества. Власти решили больше не раздражать патриотическую общественность»,— пояснил господин Слатинов.

Александр Прытков