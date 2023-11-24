С Камерным театром Воронежа прекратили сотрудничество три актрисы из-за отставки худрука

Ведущие актрисы Камерного театра Воронежа Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина прекратили работу с театром в знак протеста из-за отставки худрука и основателя театра Михаила Бычкова. Как сообщила пресс-служба театра, из-за ухода актрис из репертуара исчезнут несколько спектаклей.

В сообщении пресс-службы уточняется, что актриса Татьяна Бабенкова играла на сцене театра как приглашенная артистка по несколько спектаклей в месяц. «После увольнения Михаила Бычкова актриса сообщила театру о своем желании прекратить играть на этой сцене»,— говорится в сообщении. В связи с отказом от сотрудничества Татьяны Бабенковой из репертуара пропадут спектакли «Гроза», «Дядя Ваня», «Камень» и «Камера обскура». За роль Сони в спектакле «Дядя Ваня» Татьяна Бабенкова была номинирована на «Золотую маску».

Наталья Шевченко — соосновательница театра, играла ведущие роли в спектаклях «Вишневый сад», «Привидения», «Бальзаминов», «Мещане», «Кабала святош». Яна Кузина играла в спектаклях «Ребенок», «Антигона», «Медведь» и «Вишневый сад», «Игроки», а также «Мещане». «Поскольку все билеты на спектакли Камерного театра на ноябрь и декабрь проданы, Наталья Шевченко и Яна Кузина дали согласие принять в них участие как приглашенные исполнительницы»,— отметили в театре.

В группе театра во «ВКонтакте» также опубликована ссылка на петицию в поддержку Михаила Бычкова. В сообщении театра говорится, что те, кто не могут подписать петицию «электронно», могут сделать это в самом театре.

23 ноября коллектив театра в составе 63 человек написал письмо в защиту господина Бычкова и отправил его губернатору Воронежской области Александру Гусеву, в Министерство культуры, а также в администрацию президента Владимира Путина. В региональном минкульте в ответ заявили, что «удивлены» тому, в каком «направлении» было написано письмо, а также сообщили, что увольнение худрука не повредит «творческой составляющей учреждения».

Михаил Бычков был уволен 21 ноября. Об увольнении ему сообщили день в день, за два часа до конца его последнего рабочего дня. Приказ был подписан главой регионального минкульта Марией Мазур. По данным издания «Вести Воронеж», Михаила Бычкова уволили за антивоенную позицию. В частности, за то, что в марте 2022 года Михаил Бычков оставил подпись под коллективным письмом российских деятелей культуры, которые выступили за вывод войск с территории Украины и проведение переговоров.

По данным издания, исполняющим обязанности худрука временно назначен директор театра Олег Ткаченко. Его подпись в письме в защиту экс-худрука стоит последней. «Вести Воронеж» отмечают, что назначение нового худрука планируется до начала 2024 года, сейчас идет общение с претендентами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Михаил Бычков покинул сцену».

Полина Мотызлевская