Народный артист РФ Тукаев высказался об увольнении Бычкова из Камерного театра

Исполняющий главные роли во многих спектаклях воронежского Камерного театра народный артист России Камиль Тукаев прокомментировал увольнение его основателя и художественного руководителя Михаила Бычкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Камерного театра Камиль Тукаев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Актер Камерного театра Камиль Тукаев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выйдя вместе с другими артистами на поклон после конца спектакля «Антигона» вечером пятницы, 24 ноября, господин Тукаев напомнил зрителям, что режиссером постановки был «лауреат множества престижных премий, бывший художественный руководитель Камерного театра Михаил Бычков».

«21 ноября указом министерства культуры Воронежской области он отстранен от должности. С этого дня начинается трагическая история Камерного театра. Это страшный, черный, тяжелый день. Говоря словами моего героя [Креона, за роль которого актер в 2019 году получил «Золотую маску».— «Ъ-Черноземье»], образно говоря, мы все смертельно ранены,— сказал господин Тукаев зрителям.— Прошло уже 60 показов спектакля "Антигона". Сегодня, на 61-м показе, вы впервые увидели спектакль без авторского надзора и без предварительной режиссерской репетиции. 30 лет мы играли для вас с радостью и вдохновением. Сегодня впервые мы сыграли этот спектакль для вас с болью в душе».

Воронежский минкульт уволил худрука 21 ноября. Причины официально не раскрывались, источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти связывали кадровое решение с позицией Михаила Бычкова по специальной военной операции России на Украине.

После этого 63 сотрудника театра в открытом письме губернатору Александру Гусеву, областному министерству культуры, Минкульту РФ и администрации президента попросили восстановить худрука в должности.

Театр после увольнения господина Бычкова уже покинули актрисы Татьяна Бабенкова, Яна Кузина и Наталья Шевченко.

Фотогалерея «Я не думаю постоянно о зрителе» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Я работал в театре и шел в театр, когда никто даже не помышлял о том, что театр можно назвать учреждением» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Михаил Бычков родился 15 февраля 1957 года в Краснодаре. В 1980 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа, курс Марии Кнебель. В 1983-1985 годах работал главным режиссером Алтайского ТЮЗа, в 1986–1988 годах — режиссером Иркутского ТЮЗа. Затем с частью иркутской труппы переехал в Воронеж, до 1993 года был главным режиссером Воронежского ТЮЗа Фото: Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) Михаила Бычкова «Никогда не думал, что задержусь в этом городе и смогу сделать что-то важное, что оставит след, когда я закончу свою деятельность на этом поприще»

В 1993 году Михаил Бычков основал в Воронеже Камерный театр. Почти 20 лет театр располагался во Дворце железнодорожников, а в 2014 году переехал в собственное здание в центре города, построенное за счет областного и федерального бюджетов

На фото: новое здание Камерного театра в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Я столько потерял здоровья и нервов, пока читал в прессе и соцсетях гадкие вещи о себе, о каких-то денежных потоках, которые я оседлал. Какие потоки? Алексей Гордеев, будучи губернатором, поддержал идею и был уверен, что деньги пойдут куда надо. А ведь с теми, кто путал свой карман с государственным, Гордеев расставался»

После назначения на пост губернатора Алексея Гордеева Михаил Бычков предложил сделать в Воронеже фестиваль международного уровня. Глава региона проект поддержал. В 2011 году Михаил Бычков стал директором и художественным руководителем международного Платоновского фестиваля искусств

На фото слева направо: губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков на закрытии шестого фестиваля Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В 2014 году Михаил Бычков оставил пост директора Платоновского фестиваля, сосредоточившись на работе художественного руководителя. В 2021 году директор фестиваля Любовь Пристинская возглавила театр кукол «Шут». Новый руководитель дирекции пока не назначен. «Это нормальная практика, когда руководит худрук», — поясняла «Ъ-Черноземье» глава областного департамента культуры Мария Мазур Фото: Алексей Бычков / Камерный театр Платоновский фестиваля поддерживает не только государство, но и частный бизнес. Однако в последнее время объемы спонсорской поддержки сократились

На фото слева направо: основатель ГК «Мегион» Борис Нестеров, основатель ГК Хамина Евгений Хамин и Михаил Бычков Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Я не думаю постоянно о зрителе. Исхожу из того, что в принципе не существует границы между мною и публикой, что то, что волнует и восхищает меня, интересно и публике»

Платоновский фестиваль на пару недель превращает Воронеж в настоящую культурную столицу. Мероприятия проекта включают в себя все значимые направления: театр, академическую и неакадемическую музыку, литературу, изобразительное искусство

На фото слева направо: худрук и режиссер Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин Михаил Бычков возле памятника писателю Андрею Платонову Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Мы готовили фестиваль в атмосфере сильнейшего давления и попыток вмешательства в подготовку, в том числе в программирование фестиваля. Несмотря на автономность в названии, учредитель грубо вмешивается. Этот цирк пора кончать»

После ухода из региона Алексея Гордеева в 2018 году Михаил Бычков заявил о давлении на дирекцию фестиваля со стороны департамента культуры Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Была серия встреч и обсуждений по прошедшему фестивалю, высказывались идеи и предложения по тому, как хотелось бы видеть фестиваль дальше. Некоторые интересные и профессиональные идеи я учел и взял на вооружение. Те, которые, на мой взгляд, не являются таковыми, я оставил без последствий. Никто с меня не требовал выполнения всех прозвучавших пожеланий»

В 2019 году Михаил Бычков рассказывал «Ъ-Черноземье» об исчерпании конфликта Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Алексей Гордеев продолжает поддерживать Платоновский фестиваль и после отъезда из Воронежской области. Экс-губернатор и его супруга постоянно посещают мероприятия форума

На фото слева направо: губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и Михаил Бычков на церемонии открытия седьмого фестиваля Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Мы нисколько не сдаем позиции и делаем следующий шаг вперед»

Платоновский фестиваль стал одним из немногих крупных культурных мероприятий в Черноземье, которые состоялись в пандемию. В 2020 году фестиваль был перенесен с июня на сентябрь и прошел только с российскими участниками. В 2021 году планировалось разбить форум на три части, но состоялись только две: гастроли Большого театра весной и российская программа летом. От анонсированной на осень зарубежной части отказались из-за роста заболеваемости коронавирусом Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Театр, как и другие виды искусства, не находится у нас в числе приоритетов, считается чем-то третьестепенным и необязательным. Общество, зрители… трудовые коллективы воронежских театров имеют право знать те веские, научно обоснованные причины, по которым разрушаются тонкие, годами нарабатываемые связи между театром и публикой, разрушаются творческий процесс, планы и договоренности театров с постановщиками».

В конце прошлого и начале нынешнего года из-за подъема заболеваемости воронежские власти закрывали театры, кинотеатры и концертные залы. Оба раза Михаил Бычков резко критиковал это решение

На фото: Михали Бычков во время перформанса «Время, которое я у Вас займу, будет коротким» на одиннадцатом Платоновском фестивале Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств «Важно не только придумать хорошую идею. Чтобы правильно провести фестиваль, нужно хорошо поработать над организацией»

Михаил Бычков также предложил властям идеи фестиваля ландшафтного дизайна «Город-сад», фестиваля детского театра «Маршак», фестиваля поэтического искусства «Мандельштамфест». Организацией первого проекта сейчас занимается региональный департамент природных ресурсов и экологии. Второй сначала делала дирекция Платоновского фестиваля, потом Театр юного зрителя. Передача полномочий пришлась на период конфликта дирекции и департамента культуры. С 2021 году «Маршак» снова доверили дирекции. Власти объясняли, что это сделано для «повышения престижа фестиваля» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Хорошие по гамбургскому счету современные пьесы, с помощью которых можно было бы разговаривать со зрителем, я сегодня встречаю нечасто»

Михаил Бычков ставит не только в Камерном театре. В Воронеже в Никитинском театре идет его спектакль «Собачий вальс», в театре оперы и балета — оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Родина электричества». В качестве приглашенного режиссера работал также в разных театрах России и Прибалтики

На фото: Михаил Бычков во время открытия одиннадцатого Платоновского фестиваля оперой «Свадьба Фигаро» Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств «Подавляющее число моих коллег и мы находимся за пределами ведения Москвы и нашего Минкульта и зависим от наших региональных и муниципальных учредителей, а возможности на местах, к сожалению, невелики. Если мы будем делить нашу культуру, культурное пространство по ведомственной принадлежности, то до регионов помощь не дойдет, не доберется»

Михаил Бычков несколько номинировался как лучший режиссер на «Золотую маску», а в 2015 году был председателем жюри драматического театра и театра кукол премии. В 2018 году вошел в состав совета по культуре и искусству при президенте РФ. Лауреат премии имени К.С. Станиславского и премии правительства РФ имени Федора Волкова. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. В 2020 году получил Платоновскую премию «за создание новаторского театра и фестивального движения на Родине Андрея Платонова». В 2021 году был награжден французским орденом искусств и литературы Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Деятельность Михаила Бычкова и экс-ректора Воронежской академии искусств Эдуарда Боякова (на фото — справа) в Воронеже в середине 2010-х годов вызывала критику консервативной части общества. После начала спецоперации России на Украине их взгляды разошлись: Эдуард Бояков поддержал СВО, а Михаил Бычков в числе еще части худруков призвал «остановить вооруженные действия, отвести войска и сесть за стол переговоров» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Мир изменился, и фестиваль в этом новом мире неизбежно изменится»

В марте 2022 году Михаил Бычков ушел из дирекции Платоновского фестиваля. Причины отставки не раскрывались. «Надеюсь, молодая, но очень профессиональная команда сумеет сохранить в будущем Платоновском фестивале и других проектах, которые делает фестивальная дирекция, высокий творческий и организационный уровень, найдет новые направления и возможности для работы»,— написал худрук Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств «Возможность открыть новое пространство — это чудо»

В 2023 году консультировал создатель новой независимой площадки «Прогресс», резидентами которой стали некоторые актеры Камерного театра. Сам Михаил Бычков ставит тут новогодний спектакль «Каштанка». «Когда я прихожу сюда, то чувствую дух того старого Камерного, который тоже начинался как негосударственный. "Прогресс" принял некую эстафету, которую не задушишь, не убьешь»,— характеризовал проект Михаил Бычков Фото: Алексей Бычков «Диверсия под создаваемое последние десятилетия единое пространство российского театра» Летом и осенью Михаил Бычков выступил с публичной критикой реформы престижной театральной премии «Золотая маска» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Решением министерства культуры Воронежской области уволен 21 ноября с поста худрука Камерного театра. Ведомство причины такого решения не объяснило, сам Михаил Бычков пока не комментировал ситуацию. По словам собеседников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, режиссер «так и не изменил свое отношение к политике государства после начала спецоперации». «Внезапное и немотивированное решение министерства — болезненный удар в юбилейный год, шок и катастрофа», — заявили в театре Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 20 «Я работал в театре и шел в театр, когда никто даже не помышлял о том, что театр можно назвать учреждением» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Михаил Бычков родился 15 февраля 1957 года в Краснодаре. В 1980 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа, курс Марии Кнебель. В 1983-1985 годах работал главным режиссером Алтайского ТЮЗа, в 1986–1988 годах — режиссером Иркутского ТЮЗа. Затем с частью иркутской труппы переехал в Воронеж, до 1993 года был главным режиссером Воронежского ТЮЗа Фото: Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) Михаила Бычкова «Никогда не думал, что задержусь в этом городе и смогу сделать что-то важное, что оставит след, когда я закончу свою деятельность на этом поприще»

В 1993 году Михаил Бычков основал в Воронеже Камерный театр. Почти 20 лет театр располагался во Дворце железнодорожников, а в 2014 году переехал в собственное здание в центре города, построенное за счет областного и федерального бюджетов

На фото: новое здание Камерного театра в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Я столько потерял здоровья и нервов, пока читал в прессе и соцсетях гадкие вещи о себе, о каких-то денежных потоках, которые я оседлал. Какие потоки? Алексей Гордеев, будучи губернатором, поддержал идею и был уверен, что деньги пойдут куда надо. А ведь с теми, кто путал свой карман с государственным, Гордеев расставался»

После назначения на пост губернатора Алексея Гордеева Михаил Бычков предложил сделать в Воронеже фестиваль международного уровня. Глава региона проект поддержал. В 2011 году Михаил Бычков стал директором и художественным руководителем международного Платоновского фестиваля искусств

На фото слева направо: губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков на закрытии шестого фестиваля Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В 2014 году Михаил Бычков оставил пост директора Платоновского фестиваля, сосредоточившись на работе художественного руководителя. В 2021 году директор фестиваля Любовь Пристинская возглавила театр кукол «Шут». Новый руководитель дирекции пока не назначен. «Это нормальная практика, когда руководит худрук», — поясняла «Ъ-Черноземье» глава областного департамента культуры Мария Мазур Фото: Алексей Бычков / Камерный театр Платоновский фестиваля поддерживает не только государство, но и частный бизнес. Однако в последнее время объемы спонсорской поддержки сократились

На фото слева направо: основатель ГК «Мегион» Борис Нестеров, основатель ГК Хамина Евгений Хамин и Михаил Бычков Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Я не думаю постоянно о зрителе. Исхожу из того, что в принципе не существует границы между мною и публикой, что то, что волнует и восхищает меня, интересно и публике»

Платоновский фестиваль на пару недель превращает Воронеж в настоящую культурную столицу. Мероприятия проекта включают в себя все значимые направления: театр, академическую и неакадемическую музыку, литературу, изобразительное искусство

На фото слева направо: худрук и режиссер Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин Михаил Бычков возле памятника писателю Андрею Платонову Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Мы готовили фестиваль в атмосфере сильнейшего давления и попыток вмешательства в подготовку, в том числе в программирование фестиваля. Несмотря на автономность в названии, учредитель грубо вмешивается. Этот цирк пора кончать»

После ухода из региона Алексея Гордеева в 2018 году Михаил Бычков заявил о давлении на дирекцию фестиваля со стороны департамента культуры Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Была серия встреч и обсуждений по прошедшему фестивалю, высказывались идеи и предложения по тому, как хотелось бы видеть фестиваль дальше. Некоторые интересные и профессиональные идеи я учел и взял на вооружение. Те, которые, на мой взгляд, не являются таковыми, я оставил без последствий. Никто с меня не требовал выполнения всех прозвучавших пожеланий»

В 2019 году Михаил Бычков рассказывал «Ъ-Черноземье» об исчерпании конфликта Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Алексей Гордеев продолжает поддерживать Платоновский фестиваль и после отъезда из Воронежской области. Экс-губернатор и его супруга постоянно посещают мероприятия форума

На фото слева направо: губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и Михаил Бычков на церемонии открытия седьмого фестиваля Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Мы нисколько не сдаем позиции и делаем следующий шаг вперед»

Платоновский фестиваль стал одним из немногих крупных культурных мероприятий в Черноземье, которые состоялись в пандемию. В 2020 году фестиваль был перенесен с июня на сентябрь и прошел только с российскими участниками. В 2021 году планировалось разбить форум на три части, но состоялись только две: гастроли Большого театра весной и российская программа летом. От анонсированной на осень зарубежной части отказались из-за роста заболеваемости коронавирусом Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Театр, как и другие виды искусства, не находится у нас в числе приоритетов, считается чем-то третьестепенным и необязательным. Общество, зрители… трудовые коллективы воронежских театров имеют право знать те веские, научно обоснованные причины, по которым разрушаются тонкие, годами нарабатываемые связи между театром и публикой, разрушаются творческий процесс, планы и договоренности театров с постановщиками».

В конце прошлого и начале нынешнего года из-за подъема заболеваемости воронежские власти закрывали театры, кинотеатры и концертные залы. Оба раза Михаил Бычков резко критиковал это решение

На фото: Михали Бычков во время перформанса «Время, которое я у Вас займу, будет коротким» на одиннадцатом Платоновском фестивале Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств «Важно не только придумать хорошую идею. Чтобы правильно провести фестиваль, нужно хорошо поработать над организацией»

Михаил Бычков также предложил властям идеи фестиваля ландшафтного дизайна «Город-сад», фестиваля детского театра «Маршак», фестиваля поэтического искусства «Мандельштамфест». Организацией первого проекта сейчас занимается региональный департамент природных ресурсов и экологии. Второй сначала делала дирекция Платоновского фестиваля, потом Театр юного зрителя. Передача полномочий пришлась на период конфликта дирекции и департамента культуры. С 2021 году «Маршак» снова доверили дирекции. Власти объясняли, что это сделано для «повышения престижа фестиваля» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Хорошие по гамбургскому счету современные пьесы, с помощью которых можно было бы разговаривать со зрителем, я сегодня встречаю нечасто»

Михаил Бычков ставит не только в Камерном театре. В Воронеже в Никитинском театре идет его спектакль «Собачий вальс», в театре оперы и балета — оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Родина электричества». В качестве приглашенного режиссера работал также в разных театрах России и Прибалтики

На фото: Михаил Бычков во время открытия одиннадцатого Платоновского фестиваля оперой «Свадьба Фигаро» Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств «Подавляющее число моих коллег и мы находимся за пределами ведения Москвы и нашего Минкульта и зависим от наших региональных и муниципальных учредителей, а возможности на местах, к сожалению, невелики. Если мы будем делить нашу культуру, культурное пространство по ведомственной принадлежности, то до регионов помощь не дойдет, не доберется»

Михаил Бычков несколько номинировался как лучший режиссер на «Золотую маску», а в 2015 году был председателем жюри драматического театра и театра кукол премии. В 2018 году вошел в состав совета по культуре и искусству при президенте РФ. Лауреат премии имени К.С. Станиславского и премии правительства РФ имени Федора Волкова. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. В 2020 году получил Платоновскую премию «за создание новаторского театра и фестивального движения на Родине Андрея Платонова». В 2021 году был награжден французским орденом искусств и литературы Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Деятельность Михаила Бычкова и экс-ректора Воронежской академии искусств Эдуарда Боякова (на фото — справа) в Воронеже в середине 2010-х годов вызывала критику консервативной части общества. После начала спецоперации России на Украине их взгляды разошлись: Эдуард Бояков поддержал СВО, а Михаил Бычков в числе еще части худруков призвал «остановить вооруженные действия, отвести войска и сесть за стол переговоров» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Мир изменился, и фестиваль в этом новом мире неизбежно изменится»

В марте 2022 году Михаил Бычков ушел из дирекции Платоновского фестиваля. Причины отставки не раскрывались. «Надеюсь, молодая, но очень профессиональная команда сумеет сохранить в будущем Платоновском фестивале и других проектах, которые делает фестивальная дирекция, высокий творческий и организационный уровень, найдет новые направления и возможности для работы»,— написал худрук Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств «Возможность открыть новое пространство — это чудо»

В 2023 году консультировал создатель новой независимой площадки «Прогресс», резидентами которой стали некоторые актеры Камерного театра. Сам Михаил Бычков ставит тут новогодний спектакль «Каштанка». «Когда я прихожу сюда, то чувствую дух того старого Камерного, который тоже начинался как негосударственный. "Прогресс" принял некую эстафету, которую не задушишь, не убьешь»,— характеризовал проект Михаил Бычков Фото: Алексей Бычков «Диверсия под создаваемое последние десятилетия единое пространство российского театра» Летом и осенью Михаил Бычков выступил с публичной критикой реформы престижной театральной премии «Золотая маска» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Решением министерства культуры Воронежской области уволен 21 ноября с поста худрука Камерного театра. Ведомство причины такого решения не объяснило, сам Михаил Бычков пока не комментировал ситуацию. По словам собеседников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, режиссер «так и не изменил свое отношение к политике государства после начала спецоперации». «Внезапное и немотивированное решение министерства — болезненный удар в юбилейный год, шок и катастрофа», — заявили в театре Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смотреть

Сергей Калашников

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