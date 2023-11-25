Народный артист РФ Тукаев высказался об увольнении Бычкова из Камерного театра
Исполняющий главные роли во многих спектаклях воронежского Камерного театра народный артист России Камиль Тукаев прокомментировал увольнение его основателя и художественного руководителя Михаила Бычкова.
Актер Камерного театра Камиль Тукаев
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Выйдя вместе с другими артистами на поклон после конца спектакля «Антигона» вечером пятницы, 24 ноября, господин Тукаев напомнил зрителям, что режиссером постановки был «лауреат множества престижных премий, бывший художественный руководитель Камерного театра Михаил Бычков».
«21 ноября указом министерства культуры Воронежской области он отстранен от должности. С этого дня начинается трагическая история Камерного театра. Это страшный, черный, тяжелый день. Говоря словами моего героя [Креона, за роль которого актер в 2019 году получил «Золотую маску».— «Ъ-Черноземье»], образно говоря, мы все смертельно ранены,— сказал господин Тукаев зрителям.— Прошло уже 60 показов спектакля "Антигона". Сегодня, на 61-м показе, вы впервые увидели спектакль без авторского надзора и без предварительной режиссерской репетиции. 30 лет мы играли для вас с радостью и вдохновением. Сегодня впервые мы сыграли этот спектакль для вас с болью в душе».
Воронежский минкульт уволил худрука 21 ноября. Причины официально не раскрывались, источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти связывали кадровое решение с позицией Михаила Бычкова по специальной военной операции России на Украине.
После этого 63 сотрудника театра в открытом письме губернатору Александру Гусеву, областному министерству культуры, Минкульту РФ и администрации президента попросили восстановить худрука в должности.
Театр после увольнения господина Бычкова уже покинули актрисы Татьяна Бабенкова, Яна Кузина и Наталья Шевченко.