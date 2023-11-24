Коллектив Камерного театра Воронежа написал письмо в защиту уволенного худрука

Коллектив Камерного театра Воронежа написал письмо в защиту уволенного художественного руководителя и основателя театра Михаила Бычкова. Письмо было направлено губернатору Воронежской области Александру Гусеву, в Министерство культуры, а также в администрацию президента Владимира Путина. Письмо подписали 63 сотрудника театра, включая поваров и билетных кассиров.

В документе говорится, что коллектив узнал об увольнении Михаила Бычкова 21 ноября. В этот же день министр культуры Воронежской области Мария Мазур подписала приказ и сообщила о нем экс-худруку театра «за два часа до окончания его последнего рабочего дня».

«Мы ошеломлены тем, что из театра уволен его создатель, его автор, что это решение принято в юбилейный для театра, тридцатый, сезон. Мы лишились нашего режиссера, нашего художественного руководителя в середине театрального сезона»,— говорится в тексте письма.

В письме сотрудники признаются, что «не знают, как работать дальше». Решение об увольнении худрука они называют «ошибкой, которая не принесет театру ничего, кроме разрушения». Труппа театра также попросила встречи с Марией Мазур. Актеры считают, что они «заслужили объяснения столь внезапного решения, которое, очевидно, идет вразрез с интересами Камерного театра и его зрителей».

В сообщении регионального Минкульта говорится, что ведомство «удивлено» тому, в каком «направлении» было написано письмо. «Мы понимаем опасения коллектива театра, но заверяем, что на творческой составляющей учреждения кадровые изменения должны сказаться в наименьшей степени или не сказаться вообще»,— говорится в сообщении ведомства. Встречу с Марию Мазур пообещали провести.

В сообщении также отмечается, что театр не является частной собственностью кого-либо из его экс-сотрудников, поэтому требование «непременно вернуть» Михаила Бычкова ведомство оценило как «не совсем корректное».

По данным «Вести Воронеж», причиной увольнения Михаила Бычкова стала его антивоенная позиция. В марте 2022 года Михаил Бычков оставил подпись под коллективным письмом российских деятелей культуры, которые выступили против военной операции на территории Украины. Авторы обращения призвали вывести войска и провести переговоры.

«У Бычкова не пропало желание писать открытые осуждающие письма, а со стороны театра не было попыток поддержать участников СВО и членов их семей льготными билетами. Власти такую позицию культурного деятеля приняли, но поддерживать не стали и цивилизованно с ним расстались»,— сказал собеседник «Вести Воронеж». По данным издания, исполняющим обязанности худрука временно назначен директор театра Олег Ткаченко. Его подпись в письме в защиту экс-худрука стоит последней. «Вести Воронеж» отмечают, что назначение нового худрука планируется до начала 2024 года, сейчас идет общение с претендентами.

Полина Мотызлевская