64% сотрудников GM, Ford и Stellantis поддержали новое соглашение с компаниями

Сегодня, 20 ноября, Американский профсоюз рабочих автомобильной промышленности (United Automobile Workers) сообщил, что 64% рабочих заводов General Motors, Ford и Stellantis проголосовали за новое соглашение с работодателями. Оно предусматривает немедленное повышение заработной платы на 11% и общее ее повышение на 25% в ближайшие несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: James Breeden, Reuters Фото: James Breeden, Reuters

Кроме того, соглашение предусматривает индексацию зарплат с учетом роста стоимости жизни, так что общее повышение дохода рабочих составит от 33% до 160% для самых низкооплачиваемых сотрудников. В соглашение также входит улучшение условий по пенсионным отчислениям, медицинской страховке и т. д.

Забастовка рабочих заводов General Motors, Ford и Stellantis стала крупнейшей в США за несколько десятилетий. Она началась в середине сентября и постепенно распространилась на несколько десятков заводов в Штатах, также к ней присоединились канадские рабочие. В общей сложности в забастовке приняло участие почти 50 тыс. рабочих.

Компания Ford ранее сообщала, что убытки от забастовки составили $1,3 млрд, GM заявляла об убытках в $800 млн, Stellantis — €3 млрд. Компании пришли к соглашению с профсоюзом в конце октября. Однако тогда большинство рабочих выступило против ратификации соглашения, так что его условия были немного изменены. Теперь за соглашение проголосовало 55% сотрудников GM, 68% — Stellantis и 69% — Ford.

Яна Рождественская