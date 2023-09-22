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Коммерсантъ FM
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Американские профсоюзы расширили забастовку на 38 автомобильных заводов в США

Американский профсоюз United Auto Workers (UAW) выполнил свое обещание и объявил о расширении начатой 15 сентября забастовки. До настоящего момента рабочие, интересы которых представляет UAW, бастовали на трех заводах — компаний Ford Motor, Stellantis и General Motors. Теперь же бастовать будут рабочие 38 заводов Stellantis и General Motors в 20 американских штатах. Об этом заявил президент UAW Шон Фэйн. Расширение забастовок на 38 заводов увеличит число бастующих рабочих с 12,7 тыс. до 18,3 тыс.

На заводах Ford Motor акции продолжаться не будут, добавил глава профсоюза, поскольку эта компания показала, что «относится серьезно к достижению договоренностей». «С GM и Stellantis совсем другая история»,— заявил он. С Ford Motor удалось прийти к соглашению по ряду вопросов, в том числе по системе уровней зарплат, возвращению индексирования зарплаты в связи с ростом стоимости жизни и по улучшению формулы участия в прибылях компании. Кроме того, профсоюз добился права бастовать по поводу закрытия заводов в течение срока действия достигнутых договоренностей. В Ford Motor отметили, что компания «активно работает над заключением соглашения с UAW», но пока «еще остаются значительные пробелы по ключевым экономическим вопросам, которые нужно закрыть».

В целом UAW добивается увеличения зарплат рабочих на 36% в течение четырех лет действия трудового контракта. Работодатели пока соглашаются лишь на 20%. Кроме того, профсоюз требует сокращения рабочей недели до 32 часов при сохранении зарплаты на уровне 40-часовой недели. Работодатели объясняют свой отказ выполнить требования профсоюза необходимостью вкладывать получаемые прибыли в программу перехода на производство электромобилей, а это сопряжено со значительными издержками.

Алена Миклашевская

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