СМИ: General Motors достигла соглашения с профсоюзом

General Motors (GM) пришла к предварительной договоренности с Американским профсоюзом рабочих автомобильной промышленности (United Automobile Workers — UAW). Об этом сообщают The Wall Street Journal, CNBC и другие американские СМИ со ссылкой на источники. Таким образом, GM стала последней из трех компаний-автопроизводителей, договорившихся с рабочими о повышении зарплат и улучшении условий труда на заводах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: James Breeden / Reuters Фото: James Breeden / Reuters

Детали соглашения пока не сообщаются, но, скорее всего, они близки к условиям, о которых ранее UAW договорился с Ford и Stellantis. Соглашение со Ford и Stellantis было достигнуто на прошлой неделе. Компании согласились в течение нескольких лет увеличить зарплату рабочих на 25–30%, улучшить условия по пенсионным отчислениям и медицинской страховке и т. д. UAW вел переговоры со всеми тремя автопроизводителями одновременно. Теперь условия соглашений должны ратифицировать рабочие, входящие в профсоюз, ожидается, что это произойдет в ближайшие недели.

Забастовка рабочих заводов General Motors, Ford и Stellantis стала крупнейшей в США за несколько десятилетий. Она началась в середине сентября и постепенно распространилась на несколько десятков заводов в Штатах, также к ней присоединились канадские рабочие. В общей сложности в забастовке приняли участие почти 50 тыс. рабочих. Компания Ford ранее сообщала, что убытки от забастовки составили $1,3 млрд, GM заявляла об убытках в $800 млн. По подсчетам Deutsche Bank, соглашение с профсоюзом увеличит издержки Ford на $6,2 млрд, GM — на $7,2 млрд, Stellantis — на $6,4 млрд.

Яна Рождественская