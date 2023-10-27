Убытки Ford от забастовки профсоюзов составили $1,3 млрд

Забастовка рабочих на заводах Ford Motor обошлась компании в $1,3 млрд. Об этом в ходе телефонной конференции с инвесторами сообщил финансовый директор Ford Джон Лоулер. По его словам, компания теряла около $400 млн в неделю на протяжении забастовки, которая продолжалась 41 день. За это же время капитализация Ford сократилась на $4,32 млрд, сообщает Reuters. Из-за забастовки не были собраны 80 тыс. автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luke Sharrett / Reuters Фото: Luke Sharrett / Reuters

Предварительное соглашение с профсоюзом рабочих автомобильной промышленности США было подписано в минувшую среду, 25 октября. Оно еще должно быть ратифицировано, а финансовый директор Ford отметил некоторую «неопределенность» вокруг этой ратификации. Он не указал общую сумму, в которую компании обойдется выполнение требование соглашения с профсоюзами, однако отметил, что соглашение приведет к увеличению стоимости рабочей силы на $850–900 на один автомобиль и снижению рентабельности на 0,6 или 0,7 процентного пункта.

Представляя вчера финансовые результаты третьего квартала компании, Джон Лоулер отметил, что на этот период издержки от забастовки составили $100 млн. В результате компания получили чистую прибыль $1,2 млрд, в то время как годом ранее в третьем квартале у Ford Motor был убыток $827 млн. Выручка выросла на 11%, до $44 млрд, показатель EBIT вырос до $2,2 млрд. Однако большая часть забастовки пришлась на начало четвертого квартала. Поэтому компания отозвала ранее сделанные прогнозы относительно результатов всего финансового года. Акции Ford на закрытии торгов в четверг упали почти на 4%, а в ходе внебиржевых торгов после закрытия основной сессии упали еще почти на 6%.

Алена Миклашевская