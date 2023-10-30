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Коммерсантъ FM
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Канадские профсоюзы начали забастовку на всех заводах Stellantis в стране

Фото: Carlos Osorio, File / AP

Фото: Carlos Osorio, File / AP

Канадский профсоюз Unifor, объединяющий рабочих автомобильных заводов, объявил сегодня о начале забастовки на всех заводах концерна Stellantis в стране. Профсоюзу не удалось прийти к соглашению с руководством концерна по условиям нового трудового контракта, и на работу сегодня не вышли более 8200 рабочих. Как отмечается в заявлении Unifor, они продолжают переговоры.

Stellantis — один из тройки крупнейших автопроизводителей в Канаде наряду с Ford Motor и General Motors (GM). Как и в США, где профсоюз United Auto Workers (UAW), отстаивая интересы рабочих, начал в сентябре забастовку на заводах этих компаний, канадский Unifor также с сентября добивается изменения в условиях трудовых контрактов рабочих. В конце сентября профсоюзу удалось добиться улучшений условий для рабочих заводов Ford Motor. В середине сентября аналогичное соглашение было заключено между Unifor и General Motors. Теперь очередь за Stellantis, который на своих канадских заводах собирает ряд популярных моделей, включая Dodge Charger, Challenger, Chrysler Pacifica и другие.

В Stellantis решение канадского профсоюза назвали «крайне разочаровывающим». Но концерн подчеркнул стремление в конце концов все же прийти к соглашению с Unifor. В США концерн заключил предварительное соглашение с профсоюзом UAW в минувшую субботу, и забастовка на американских заводах концерна остановлена.

Алена Миклашевская

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