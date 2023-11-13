Работники Ford и GM отклонили соглашение профсоюза с компаниями

Сотрудники завода Ford в Луисвилле (Кентукки), входящие в Американский профсоюз рабочих автомобильной промышленности (United Automobile Workers — UAW), не поддержали соглашение, достигнутое ранее профсоюзом и автоконцерном после нескольких недель забастовок, сообщает Reuters,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luke Sharrett, Reuters Фото: Luke Sharrett, Reuters

По данным UAW, 55% производственных работников проголосовали против ратификации соглашения. При этом 69% работников квалифицированных профессий отдали свои голоса в пользу контракта. Профсоюз не привел общих данных по итогам голосования.

Ранее против ратификации аналогичного соглашения выступили рабочие General Motors (GM). Так, сотрудники Flint Assembly (Мичиган), одного из крупнейших заводов компании в США, выступили против соглашения. В общей сложности против проголосовали 51,8% сотрудников завода, представленных UAW. Работники еще трех небольших заводов в штатах Индиана и Мичиган также отказались ратифицировать соглашение.

Забастовка рабочих заводов General Motors, Ford и Stellantis стала крупнейшей в США за несколько десятилетий. Она началась в середине сентября и постепенно распространилась на несколько десятков заводов в Штатах, также к ней присоединились канадские рабочие. В общей сложности в забастовке приняли участие почти 50 тыс. рабочих. Компания Ford ранее сообщала, что убытки от забастовки составили $1,3 млрд, GM заявляла об убытках в $800 млн, Stellantis — €3 млрд.

В конце октября компании поочередно согласились в течение нескольких лет увеличить зарплату рабочих на 25–30%, улучшить условия по пенсионным отчислениям и медицинской страховке и т. д. UAW вел переговоры со всеми тремя автопроизводителями одновременно. По подсчетам Deutsche Bank, соглашение с профсоюзом увеличит издержки Ford на $6,2 млрд, GM — на $7,2 млрд, Stellantis — на $6,4 млрд.

Кирилл Сарханянц