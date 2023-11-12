Переславль без воды и с новым мэром, отставка главы ярославского СК

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По букве закона

Обвинение просит пять лет лишения свободы для Оксаны Пиклун.

Ярославскую девушку приговорили к 6 годам за попытку поджога по заданию ВСУ.

Отставки и назначения

В ярославском СК сменился и.о. руководителя. Глава Анатолий Щуров ушел на пенсию.

В Переславле-Залесском городская дума избрала нового главу округа, им стал исполняющий обязанности главы Дмитрий Зяблицкий.

Городская и региональная политика

Ярославское правительство создаст корпоративный университет.

В Ярославле пройдет тренировка ДЭГ перед президентскими выборами.

Школу на Пашуковской подрядчик обязался сдать до 1 декабря.

Ярославские коммунисты потребовали признать 7 ноября госпраздником.

В мэрии Ярославля сократили 20% сотрудников, а не «более 25%», как планировали в начале года.

В Ярославле не наладили штрафы за парковку на газонах.

Строительство

В Угличе приступили к строительству деревянной крепости.

Транспорт

Михаил Евраев поручил не оплачивать работу грязных автобусов.

«Космический автобус» начнет курсировать в Ярославской области 16 июня.

Суд в Ярославле взыскал с перевозчика компенсацию за травму пассажира.

Цитата недели

«Эмиссионно-спектральный анализ бусины показал высокое содержание кремнезема и низкое содержание как щелочей, так и щелочных земель, что оказалось близко или подобно составу так называемого "египетского фаянса"» (Ученые доказали древнеегипетское происхождение бусины из поселения под Угличем)

Цифры недели

За сезон навигации 2023 года в Ярославской области маршрутами водного транспорта воспользовались 419 тыс. человек, что на 39 тыс. меньше, чем в 2022 году.

Трудоспособное население области за три года сократится на 3 тыс. человек.

ЧС недели

В Переславле авария на коллекторе произошла 8 ноября, в результате для ремонта было остановлено водоснабжение города. Из-за прорыва коллектора произошла остановка работы очистных сооружений, переполнение канализационного колодца и сброс стоков в Трубеж. Школы и детсады перевели на дистант. Город два дня был без воды, был введен режим ЧС, аварию удалось устранить только к ночи 9 ноября. Тогда же начался запуск воды.

Под Угличем водитель насмерть сбил мужчину и ребенка на мотоблоке и скрылся. Позже он был задержан в Москве.

Алла Чижова