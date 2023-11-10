Задержан возможный виновник ДТП с двумя погибшими под Угличем

В Москве задержан подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия в Ярославской области, в результате которого погибли мужчина и его несовершеннолетний сын. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место аварии под Угличем

Фото: Прокуратура Ярославской области Место аварии под Угличем

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что авария произошла 7 ноября в районе деревни Вякирево Угличского района. Мужчина 1983 г.р. и мальчик 2008 г.р. передвигались на мотоблоке, в который врезался автомобиль. Водитель автомобиля уехал с места происшествия и был объявлен в розыск.

«Благодаря проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям сотрудниками ОУР ОМВД России по Угличскому району и следователем регионального следственного управления СК России по Ярославской области на территории города Москвы подозреваемый был задержан»,— сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места).

Антон Голицын