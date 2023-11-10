Ярославское правительство создаст корпоративный университет

Правительство Ярославской области поручило учредить автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Ярославский корпоративный университет Правительства» (АНО ДПО «ЯКУП»). Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Алла Чижова Правительство Ярославской области

Фото: Алла Чижова

Согласно постановлению, целями университета являются содействие развитию кадрового потенциала Ярославской области и оказание образовательных услуг, в том числе переподготовка и повышение квалификации. Университет поручено учредить до 11 ноября 2023 года.

Управлению кадровой политики правительства поручено подготовить проект устава АНО ДПО «ЯКУП», определить кандидатуры в органы управления и зарегистрировать организацию. Финансовое управление должно внести 10 млн руб. в качестве имущественного взноса.

«Функционально подчинить АНО ДПО «ЯКУП» правительству области»,— говорится в постановлении.

Алла Чижова