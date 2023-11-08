«Космический автобус» начнет курсировать в Ярославской области 16 июня

В Ярославской области автобус в стиле космического корабля выйдет в свой первый рейс на маршрут «Никульское-Ярославский планетарий» в годовщину полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, а именно — 16 июня. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославское правительство купит «космический» автобус в следующем году, на покупку выделят 29 млн руб. Автобус будет ездить от ярославского планетария до музея «Космос» в поселке Никульское Тутаевского района, который находится на родине госпожи Терешковой.

Сегодня губернатор обсудил проект с дочерью женщины-космонавта Еленой Терешковой. «Стены и потолок оформят 3D-рисунками, чтобы каждый пассажир мог почувствовать себя пилотом космического корабля. Валентина Владимировна эскизы оценила и утвердила»,— написал Михаил Евраев.

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Алла Чижова