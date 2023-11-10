Склокам положен отец

В Переславле-Залесском городская дума избрала нового главу округа, им стал исполняющий обязанности главы Дмитрий Зяблицкий. В течение полутора лет городской округ не имел официально утвержденного руководителя из-за отсутствия консенсуса по кандидатуре среди депутатов. Господина Зяблицкого избрали единогласно даже несмотря на то, что в день выборов во всем городе не было воды из-за очередной аварии. Местные политики и губернатор надеются, что бывший замдиректора крупного предприятия и многодетный отец сможет вывести город из перманентного коммунального и политического коллапса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий

Фото: страница Дмитрия Зяблицкого Вконтакте Глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий

Фото: страница Дмитрия Зяблицкого Вконтакте

9 ноября Переславль-Залесская городская дума избрала главой городского округа 36-летнего Дмитрия Зяблицкого. По итогам конкурса в думу были представлены две кандидатуры: господина Зяблицкого, который исполнял обязанности главы с мая текущего года, и начальника Рязанцевского территориального управления (входит в состав администрации городского округа) Сергея Чиесова.

До своего назначения Дмитрий Зяблицкий работал заместителем директора крупнейшего предприятия города ООО «Полиэр». По данным kartoteka.ru, в 2021 году чистая прибыль компании, которая занимается производством пищевой полимерной упаковки, составила 1.1 млрд руб. На предприятии господин Зяблицкий работал с 2010 года, пройдя путь от машиниста формовочного агрегата до замдиректора. У нового главы четверо детей, в 2018 году портал правительства области сообщал, что семья Зяблицких как многодетная получила бесплатный земельный участок в Переславском районе.

Назначению и избранию нового руководителя городского округа предшествовал длительный политический кризис.

Исполняющий обязанности главы города с апреля 2022 года Александр Тарасенков не был утвержден депутатами гордумы прошлого созыва в качестве главы. Тогда избрание проходило на фоне конфликта депутатов «Единой России» и «Справедливой России», причем ни одна из партий не имела решающего перевеса. После этого дума не сумела проголосовать за назначение новых выборов главы, для этого не хватило голосов. В сентябре 2023 года был избран новый состав думы, в котором большинство получила «Единая Россия». В октябре в партию вступил и Дмитрий Зяблицкий.

Город испытывает серьезные коммунальные проблемы. За день до выборов главы Переславль на двое суток остался без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. В городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, заседание гордумы, на котором проходило избрание, пришлось перенести на два часа. Проблемы коммунального комплекса господин Зяблицкий назвал главными в своем предвыборном выступлении, отметив, что «по щелчку их не решить». Также Дмитрий Зяблицкий обратил внимание на сложности с вывозом мусора, общественным транспортом, управляющими компаниями, школами и детсадами, которые находятся в ненадлежащем состоянии.

«Можно просто сесть и сказать: все плохо, плохой город, плохая власть, плохая дума. Так нужно решать эти вопросы.

Исполняя обязанности, я увидел, что глава города — это не только центр принятия решений, но и тот центр, что заряжает всех работой. Зарядить администрацию, подключить общественность. Должность главы подразумевает под собой желание работать, а не просто сидеть в кабинете»,— сказал Дмитрий Зяблицкий.

Дмитрий Зяблицкий рассказал, что в должности исполняющего обязанности провел много встреч с жителями, в том числе повторных. Новый руководитель надеется на поддержку активистов.

«В больших населенных пунктах я избираю себе помощников, они говорят о проблемах жителей, и выстраивается прямой диалог»,— сказал он.

На заседании депутаты и приглашенные задавали вопросы кандидату. Депутат ярославской облдумы Сергей Хабибулин спросил у Дмитрия Зяблицкого про проблему отсутствия общественных туалетов, что отрицательно сказывается на образе города, входящего в маршрут Золотого кольца. Господин Зяблицкий ответил, что до 30 ноября в городе установят три туалета: на Народной площади, у парка Победы и в центре. Будут ли они бесплатными, глава сказать не смог. «Здесь мы посмотрим, потому что содержание требует денег»,— пояснил Дмитрий Зяблицкий.

По итогам тайного голосования за кандидатуру Дмитрия Зяблицкого проголосовали 17 депутатов, 1 бюллетень был признан испорченным. За господина Чиесова не было подано ни одного голоса. Губернатор Михаил Евраев позитивно оценил избрание нового главы.

«На фоне серьезной коммунальной аварии это уже показатель доверия руководителю и надежд на перемены. И очень важно это доверие оправдать. Просто не будет. В округе много накопившихся проблем, в полной перезагрузке нуждается система ЖКХ. Территории необходима крепкая рука»,— написал в своем telegram-канале господин Евраев.

Похожее мнение высказал и депутат переславской гордумы, спикер думы прошлого созыва Сергей Корниенко. «Избрание желанное, человек достойный. Он перспективный руководитель, взял на себя ответственность за судьбу города. Мы ощутим изменения безусловно, потому что мы этого очень хотим и наше желание будет реализовано за счет правильных действий нашего руководителя»,— сказал «Ъ-Ярославль» господин Корниенко.

Избрание приветствовал и депутат областной думы от «Справедливой России» Сергей Хабибулин. Он выразил удовлетворение тем, что в городе прекратились «политические склоки».

«Наконец-то чехарда с исполняющими обязанности, а особенно варягами, закончилась, и избрали своего, местного, который живет здесь. У него есть энтузиазм, есть энергия, и я не вижу, чтобы он лоббировал чьи-то бизнес-интересы. Он пашет как вол каждый день и в выходные в том числе»,— сказал «Ъ-Ярославль» господин Хабибулин.

Собеседники «Ъ-Ярославль» отметили, что результат работы Дмитрия Зяблицкого будет во многом зависеть от поддержки со стороны губернатора и региональных властей. Местные и областные депутаты пока настроены на конструктивную работу с новым главой и связывают с его избранием надежды на перемены к лучшему.

Антон Голицын, Алла Чижова