В Ярославской области уменьшилось число пассажиров водного транспорта

За сезон навигации 2023 года в Ярославской области маршрутами водного транспорта воспользовались 419 тыс. человек, что на 39 тыс. меньше, чем в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Пассажирская навигация в регионе приостановлена на зимний период. В правительстве региона подвели итоги прошедшей. Наиболее востребованными среди внутригородских маршрутов стали направления от ярославского речного вокзала до Толги и Вакарева, по этим маршрутам перевезли 166 тыс. пассажиров. Тутаевской переправой воспользовались 126 тыс. человек.

Водный транспорт по 8 пригородным маршрутам (из Ярославля, Рыбинска, Переборов) перевез 97 тыс. человек. В Ярославле услугами прогулочного теплохода воспользовались 28 тыс. пассажиров.

В правительстве отметили, что сейчас ведутся переговоры с компаниями водного транспорта для расширения туристических направлений. Новый сезон навигации откроется в апреле-мае 2024 года.

Алла Чижова