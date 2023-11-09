В Угличе приступили к строительству деревянной крепости

В Угличе Ярославской области заключен контракт с подрядчиком на строительство деревянной крепости в Угличском кремле. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила глава Углича Ольга Родомакина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Мазанова / «Вконтакте» Фото: Ольга Мазанова / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство макета деревянной крепости запланировано в рамках реализации проекта «Крепость, которой нет — возвращение реки городу», который выиграл грант Ростуризма. Аукцион на работы по строительству крепости на сумму 43,8 млн руб. был объявлен, но признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.

Ярославская градозащитница Ольга Мазанова сообщила, что в Угличе на правом и левом склонах реки Шелковки начались земляные работы при помощи тяжелой техники. Глава Углича Ольга Родомакина подтвердила «Ъ-Ярославль», что строительство крепости начинается.

«Это и есть проект «Крепость, которой нет». Контракт заключен с единственным поставщиком, поскольку не состоялись аукционы. Работы еще не начались, подрядчик готовится выйти на площадку»,— прокомментировала госпожа Родомакина.

Подрядчика глава города не назвала. Ранее работы планировалось завершить до конца 2023 года.

Алла Чижова