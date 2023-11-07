Глава ярославского СК Анатолий Щуров ушел на пенсию

Руководитель следственного управления следственного комитета России по Ярославской области Анатолий Щуров вышел на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Щуров

Фото: СК РФ по Ярославской области Анатолий Щуров

Фото: СК РФ по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что и.о. руководителя следственного управления СК России по Ярославской области стал полковник юстиции Александр Бессмельцев. Соответствующие изменения отражены на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе СУ СК России по Ярославской области уточнили, что господин Бессмельцев назначен исполняющим обязанности руководителя указом президента России от 2 ноября 2023 года.

Анатолий Щуров возглавлял ярославский СК с июля 2022 года. До назначения в Ярославской области он был начальником СУ СК в Дагестане.

Алла Чижова