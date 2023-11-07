В ярославском СК сменился и.о. руководителя
И.о. руководителя следственного управления СК России по Ярославской области стал полковник юстиции Александр Бессмельцев. Соответствующие изменения отражены на официальном сайте ведомства.
Александр Бессмельцев
Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Об отставке главы ярославского СК Анатолия Щурова официально не сообщалось, однако руководитель давно не фигурировал в сообщениях ведомства. В последних официальных сообщениях в качестве и. о. руководителя фигурировал Роман Шеховцев.
Александр Бессмельцев с 2013 по 2015 года занимал должность инспектора первого отдела процессуального контроля управления за расследованием особо важных дел в федеральных округах СКР РФ. С 2015 до 2018 года работал в должности старшего инспектора организационно-аналитического отдела управления процессуального контроля за расследованием отдельных преступлений ведомства. В сентября 2023 года занимал должность и.о. главы СКР по Тюменской области.