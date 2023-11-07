В ярославском СК сменился и.о. руководителя

И.о. руководителя следственного управления СК России по Ярославской области стал полковник юстиции Александр Бессмельцев. Соответствующие изменения отражены на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бессмельцев

Фото: СУ СК РФ по Тюменской области Александр Бессмельцев

Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Об отставке главы ярославского СК Анатолия Щурова официально не сообщалось, однако руководитель давно не фигурировал в сообщениях ведомства. В последних официальных сообщениях в качестве и. о. руководителя фигурировал Роман Шеховцев.

Александр Бессмельцев с 2013 по 2015 года занимал должность инспектора первого отдела процессуального контроля управления за расследованием особо важных дел в федеральных округах СКР РФ. С 2015 до 2018 года работал в должности старшего инспектора организационно-аналитического отдела управления процессуального контроля за расследованием отдельных преступлений ведомства. В сентября 2023 года занимал должность и.о. главы СКР по Тюменской области.

Алла Чижова