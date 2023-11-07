В Ярославле пройдет тренировка ДЭГ перед президентскими выборами

Ярославль примет участие в общероссийской тренировке федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами президента России. Об этом на общегородском совещании в мэрии 7 ноября рассказал заммэра Вячеслав Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Тренировка проходит с использованием портала госуслуг. Каждый желающий может подать заявление на участие в тренировке. Период подачи заявлений уже начался, он идет с 1 ноября и продлится до конца дня 13 ноября»,— сказал господин Гаврилов.

Тренировка проводится для популяризации дистанционного электронного голосования. Каждый желающий может лично опробовать систему и оценить ее преимущества. Тренировочное голосование пройдет в течение трех дней с 8:00 15 ноября до 20:00 17 ноября.

«Применение ДЭГ почему так важно? Это повышение доступности. Дистанционное электронное голосование позволяет максимальному числу избирателей принять участие в выборах, где бы человек ни находился, в любое время»,— добавил заместитель мэра Ярославля.

В Ярославской области ДЭГ используется с 2020 года на федеральных и областных выборах.

Антон Голицын