В Переславле из-за отключения воды школы перевели на дистант

В Переславле-Залесском из-за отключения воды во всем городе принято решение перевести школы на дистанционное обучение 9 ноября. Об этом сообщили в администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Переславля-Залесского Фото: администрация Переславля-Залесского

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за аварии на канализационном коллекторе главной насосной станции с утра 8 ноября отключено водоснабжение. Власти днем и вечером 8 ноября организовали подвоз воды для жителей и в социальные объекты.

Сначала аварию планировали устранить к вечеру, затем к утру. Вечером 8 ноября выяснилось, что необходима замена участка трубы, и работы вновь были продлены до 14:00 9 ноября. Школы решили перевести на дистанционное обучение в связи с невозможностью организовать питание для учеников.

«В связи с отсутствием ХВС и ГВС 9 ноября управлением образования совместно с руководителями образовательных организаций принято решение организовать во всех школах учебный процесс с использованием дистанционных технологий, детские сады детей не принимают. Средняя школа №2 работает в штатном режиме»,— сообщили в администрации.

Алла Чижова