Ярославские коммунисты потребовали признать 7 ноября госпраздником

В Ярославле у памятника В.И. Ленину на проспекте Ленина состоялся согласованный митинг в честь 106-й годовщины Октябрьской революции. На митинге присутствовали более 100 человек, сообщила «Ъ-Ярославль» депутат ярославской облдумы и секретарь областного комитета КПРФ Елена Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Кузнецова, Вконтакте Фото: Елена Кузнецова, Вконтакте

По словам Елены Кузнецовой, в митинге участие приняли коммунисты, комсомольцы, представители Левого фронта и движения «За новый социализм», «Дети войны» и другие жители Ярославля.

По результатам митинга была принята резолюция, которую направят властям. В резолюции содержатся требования о возвращении 7 ноября статуса официального государственного праздника, принятии федерального закона «О детях войны» (о мерах их социальной поддержки), прекращении «экспериментов по оптимизации здравоохранения области». Также участники митинга требуют от властей обеспечения дополнительной финансовой поддержки малообеспеченных и других социально-незащищенных категорий граждан.

Алла Чижова