Обвинение просит пять лет лишения свободы для Оксаны Пиклун

Сторона обвинения просит назначить экс-директору департамента здравоохранения Ярославской области Оксане Пиклун пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пиклун

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Оксана Пиклун

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Уголовное дело госпожи Пиклун рассматривает Гаврилов-Ямский районный суд. Рассмотрение дела завершено, 7 ноября суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Оксана Пиклун обвиняется в присвоении чужого имущества в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в то время, когда она руководила Гаврилов-Ямской ЦРБ.

«По версии обвинения, в период с июля 2020 года по ноябрь 2021 года… она организовала издание приказов, на основании которых ей начислялись компенсационные и стимулирующие выплаты к заработной плате»,— сообщили в Ярославском областном суде.

По версии следствия, ущерб составил более 1,1 млн руб. Приговор бывшей чиновнице огласят 1 декабря.

Антон Голицын