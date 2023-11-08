В Ярославле не наладили штрафы за парковку на газонах

Мэрия Ярославля пока не купила комплекс автоматической фиксации нарушений за парковку на газонах «Дозор 3М», а число выписанных штрафов не позволяет говорить о системной работе. Об этом заявил на заседании постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета Ярославля ее председатель Олег Ненилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Депутаты рассмотрели вопрос работы административных комиссий районов города Ярославля, которые штрафуют за парковку на газонах. Как выяснилось, единственный комплекс «Дозор 3М» продолжает работать в тестовом режиме, один на весь город. Сказать, когда он будет куплен, представители мэрии не смогли.

«До сегодняшнего дня процедура привлечения к ответственности за парковку на газонах на встала на постоянную основу. Администрации планируют выявлять по 150 нарушений в месяц, но сами говорят, что число нарушителей исчисляется тысячами. Нет неотвратимости наказания, что приводит к недовольству жителей: одного оштрафовали, на его место встал другой, и его не штрафуют. Нет неотвратимости наказания. Хорошая идея пока буксует»,— сказал «Ъ-Ярославль» по итогам заседания комиссии Олег Ненилин.

Также депутат отметил, что взаимодействие с ГИБДД по обмену информацией о нарушителях должным образом не налажено. Некоторые владельцы автомобилей обжалуют штрафы в судах, но пока они встают на сторону городских властей.

«Мы провели эксперимент, поставили комплекс на мою машину, проехали вместе с членами комиссии по Фрунзенскому району. За два часа зафиксировали 140 нарушений. Эту работу нужно ставить на постоянную основу, но пока я не вижу этого. В городе нет руководителя, который бы отвечал за это. Сегодня представители некоторых администраций даже не пришли на заседание и не смогли отчитаться о проделанной работе»,— добавил депутат.

Антон Голицын