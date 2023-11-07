В Ярославле школу на Пашуковской подрядчик обязался сдать до 1 декабря

В Ярославле подрядная организация обязалась закончить строительство школы на улице Пашуковской до 1 декабря этого года. Об этом в ходе открытого совещания в мэрии сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительства Александр Черневский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школа на Пашуковской

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Школа на Пашуковской

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

«На сегодняшний день заключено соглашение с Минпросвещением, срок сдачи — декабрь этого года. По контракту с подрядной организацией срок завершения работ был 30.06, с этого момента мы начали вести претензионную работу и выставлять штрафы. На сегодняшний день их сумма составила более 3,5 млн руб. Также на прошлой неделе было проведено совещание с губернатором, на котором подрядчик обязался сдать школу до 1 декабря этого года»,— сказал господин Черневский.

Заммэра отметил, что строительная готовность объекта составляет 93%. Сейчас завершаются отделочные работы на первом этаже, производится клининг по четвертому этажу, завершаются работы по благоустройству, идет поставка мебели и техники.

«Мы готовим объект к сдаче, у нас проводятся необходимые лабораторные испытания, в том числе санитарно-эпидемиологические и испытания оборудования»,— добавил Александр Черневский.

На прошлой неделе региональный минстрой продлил разрешение на строительство школы до марта 2024 года. Заммэра по градостроительству пояснил, что это стандартная процедура, но при этом она никак не отменяет тот факт, что объект должны сдать в конце этого года.

«Согласно контракту с подрядной организацией, срок работ был до 30.06, разрешение на строительство было до 2 ноября. Когда мы подошли к этому сроку, мы также продлили на пять месяцев. Это практика такая, у нас там сейчас стоит март месяц, но сдача объекта будет в этом году. Сроков мы им не продлеваем»,— прокомментировал Александр Черневский.

Алла Чижова