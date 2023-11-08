В Ярославской области сокращаются трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы Ярославской области в 2024-2026 годах сократятся по сравнению с 2022 годом. Это следует из прогноза баланса трудовых ресурсов, разработанного областной службой занятости и утвержденного правительством региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом численность трудовых ресурсов сократится с 724 тыс. чел. в 2022 году до 720,1 тыс. чел. в 2026 году. Наибольший спад прогнозируется в 2024 году — до 719,5 тыс. чел., после чего последует небольшой рост. Трудоспособное население области за три года сократится на 3 тыс. чел.

Потери частично компенсирует прирост количества трудовых мигрантов, число которых вырастет с 15,2 тыс. чел. (2022 год) до 17,1 тыс. чел. (2026 год). Число занятых в экономике снизится с 603 тыс. чел. (2022) до 600,6 тыс. чел.

«Несмотря на постепенное повышение пенсионного возраста начиная с 2019 года, существенного влияния на численность занятых в экономике региона данный фактор не оказал. В 2022 году регион, как и Российская Федерация, столкнулся с новым вызовом, а именно с санкционным давлением, в связи с чем численность занятых в экономике по итогам года снизилась до 603 тыс. чел. В 2023 году на фоне сокращения общей численности населения предполагается снижение числа занятых в экономике — до 599,4 тыс. чел.»,— говорится в документе.

Между тем в прогнозе отмечается, что в регионе создаются новые рабочие места вследствие реализации инвестпроектов и создания новых производств. Ожидается, что к 2026 году число официально зарегистрированных безработных снизится с 4,8 тыс. чел. в 2023 году до 4,2 тыс. в 2026-м. Также уменьшится численность и прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятых в экономике — с 52,2 тыс. чел. до 50,5 тыс. чел.

Антон Голицын