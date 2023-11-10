Суд в Ярославле взыскал с перевозчика компенсацию за травму пассажира

Заволжский районный суд Ярославля постановил взыскать с перевозчика ООО «Стартранс» компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. руб. в пользу пострадавшего в аварии пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 27 июня автобус 23-го маршрута врезался в столб на Тутаевском шоссе. Как отметил начальник областного управления ГИБДД Антон Царев, в салоне автобуса ехало около 40 человек, пострадали 12.

Один из пострадавших упал и получил закрытую черепно-мозговую травму, больше месяца лечился. В связи с причинением тяжкого вреда здоровью мужчина подал в суд на перевозчика с требованием взыскать компенсацию. Суд установил, что водитель автобуса нарушил ПДД, в результате чего случилась авария, в которой пострадали люди.

«Прокурор дал заключение о доказанности фактов падения истца в автобусе в результате виновных действий водителя и причинения тяжкого вреда здоровью, а также о наличии оснований для взыскания компенсации морального вреда с учетом принципов разумности и справедливости»,— рассказали в прокуратуре.

Суд согласился с заключением прокурора и взыскал в пользу пострадавшего компенсацию. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Алла Чижова