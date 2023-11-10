Ярославскую девушку приговорили к 6 годам за попытку поджога по заданию ВСУ

19-летнюю Валерию Зотову из Ярославской области суд приговорил к 6 годам лишения свободы за попытку поджечь пункт сбора помощи мобилизованным в деревне Карабиха Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео пресс-службы УФСБ России по Ярославской области Фото: Скриншот из видео пресс-службы УФСБ России по Ярославской области

Девушку задержали в феврале 2023 года около пункта помощи мобилизованным гражданам. Во время задержания у нее были изъяты бутылки с зажигательной смесью. Судом она была арестована.

«По полученной в ходе следствия информации указанные действия она совершила по заданию военнослужащего вооруженных сил Украины в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения по прекращению проведения специальной военной операции»,— говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В УФСБ не уточнили, в каком именно здании располагался пункт сбора помощи. «Ъ» сообщал, что накануне задержания администрация Карабихского сельского поселения опубликовала видео о том, что сотрудники администрации и члены партии «Единая Россия» изготовили окопные свечи для участников СВО и планируют отправить их в зону боевых действий.

2-й Западный окружной военный суд по итогам рассмотрения уголовного дела признал Зотову виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

Алла Чижова