В Переславле введен режим ЧС из-за аварии

В Переславле-Залесском ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на главной насосной станции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Переславля-Залесского Фото: администрация Переславля-Залесского

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за аварии на канализационном коллекторе главной насосной станции Переславль-Залесский с утра 8 ноября остался без воды. Проблему хотели устранить сначала к вечеру 8 ноября, потом к утру 9 ноября, но из-за сложностей работ продлили до 14:00 9 ноября. Школы перевели на дистанционное обучение, по всему городу организованы точки с подвозом воды. Также волонтеры доставляют воду тем, кто не может забрать ее из мест подвоза.

В администрации округа сообщили, что введен режим чрезвычайной ситуации. «Режим ЧС введен сегодня с 9 часов утра»,— пояснили в администрации.

Алла Чижова