Под Угличем водитель насмерть сбил мужчину и ребенка на мотоблоке и скрылся

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и его несовершеннолетнего сына в ДТП под Угличем, возможный виновник аварии скрылся с места происшествия, сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место аварии под Угличем

Фото: Прокуратура Ярославской области Место аварии под Угличем

Фото: Прокуратура Ярославской области

Авария произошла 7 ноября 2023 года в районе деревни Вякирево Угличского района. «В результате ДТП мужчина 1983 г.р. и мальчик 2008 г.р., передвигавшиеся на мотоблоке, скончались на месте. Сотрудники полиции разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места). Сотрудники полиции просят сообщить любую информацию, которая поможет в поиске скрывшегося водителя.

Антон Голицын