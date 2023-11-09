В Переславле из-за аварии на коллекторе стоки канализации попали в Трубеж

В Переславле-Залесском в результате аварии на канализационном коллекторе неочищенные сточные воды попали в реку Трубеж, впадающую в Плещеево озеро. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Плещеево озеро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Устье Трубежа

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Устье Трубежа

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что авария на коллекторе произошла 8 ноября, в результате для ремонта было остановлено водоснабжение города. В пресс-службе нацпарка рассказали, что из-за прорыва коллектора произошла остановка работы очистных сооружений, переполнение канализационного колодца и сброс стоков в Трубеж. К реке вечером 8 ноября выехали специалисты нацпарка.

«В настоящее время с целью мониторинга за состоянием качества воды, производится отбор проб воды в озере и в реке Трубеж. Национальным парком «Плещеево озеро» подготовлены и направлены письма во все необходимые государственные и иные инстанции для оперативного принятия мер по недопущению дальнейшего попадания сточных вод в реку Трубеж»,— рассказали в пресс-службе национального парка «Плещеево озеро».

Алла Чижова