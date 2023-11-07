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Михаил Евраев поручил не оплачивать работу грязных автобусов

Губернатор Ярославской области поручил не оплачивать работу автобусов, которые выходят в рейс грязными. Об этом он заявил 7 ноября на оперативном совещании, сообщили в региональном правительстве.

Автобусы в Ярославле

Автобусы в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Автобусы в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Условия для пассажиров должны быть комфортными. Если автобус грязный, значит, работа не выполнена. Мы ее не принимаем и платить за нее не будем. Просто штрафом не отделаются»,— сказал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 7 ноября в мэрии Ярославля рассказали о жалобах на общественный транспорт в ноябре. В том числе ярославцы жаловались «на грязь внутри салона и снаружи».

Антон Голицын

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