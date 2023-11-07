Михаил Евраев поручил не оплачивать работу грязных автобусов

Губернатор Ярославской области поручил не оплачивать работу автобусов, которые выходят в рейс грязными. Об этом он заявил 7 ноября на оперативном совещании, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобусы в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Автобусы в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Условия для пассажиров должны быть комфортными. Если автобус грязный, значит, работа не выполнена. Мы ее не принимаем и платить за нее не будем. Просто штрафом не отделаются»,— сказал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 7 ноября в мэрии Ярославля рассказали о жалобах на общественный транспорт в ноябре. В том числе ярославцы жаловались «на грязь внутри салона и снаружи».

Антон Голицын