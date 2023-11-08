Мэрия Ярославля не выполнила план по сокращениям чиновников

В мэрии Ярославля сократили 20% сотрудников, а не «более 25%», как планировали в начале года. Данные по реальному сокращению чиновников привел на заседании постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета Ярославля заммэра Вячеслав Гаврилов в ходе рассмотрения вопроса о повышении зарплаты чиновникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Официальный сайт мэрии 31 января сообщал, что «численность всех структурных подразделений мэрии и муниципальных казенных учреждений» будет сокращена более чем на 25%. Планировалось сократить 350 штатных единиц. Реальный процент сокращенных оказался близок к плановому, но несколько меньше.

«В целом у нас численность муниципального аппарата мэрии с 1 апреля сократилась на 20% количественно. Фонд высвободился, мы с вами сделали выравнивающий коэффициент, и вот этот фонд экономии на 9 месяцев в равном размере распределили на численность аппарата»,— рассказал Вячеслав Гаврилов об итогах оптимизации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что правительство Ярославской области заявляло о сокращении 23,7% чиновников. Как и обещал губернатор Михаил Евраев, сокращение числа чиновников повлекло за собой рост заработной платы. В этом году мэрии средства на повышение, помимо экономии, выделил областной бюджет. В следующем году рост зарплат будет производиться за счет городского бюджета благодаря увеличению надбавок.

«Это обязательства города, это будет стимулирующий фонд. Объем выплат будет тот же, но будет теперь выплачиваться из городского бюджета, в связи с этим мы фиксируем дополнительные расходы (38,8 млн). Мы меняем надбавку за особые условия муниципальной службы, и она прежде всего обращена к специалистам. Если вы возьмете заммэра, например, уровень надбавки не изменится, а у специалиста нижнего звена был 60%, а станет 110%. Это уже чувствительно, человек увидит эту цифру. То же самое с поощрением. Но мы не идем на увеличение окладов»,— сказал Вячеслав Гаврилов.

Алла Чижова