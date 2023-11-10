В Переславле увеличили дозу хлора в водопроводе

В Переславле-Залесском после устранения коммунальной аварии рекомендуют для приготовления еды использовать бутилированную воду, так как в водопроводной воде увеличена доза хлора. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что авария на коллекторе произошла 8 ноября, в результате для ремонта было остановлено водоснабжение города. Из-за прорыва коллектора произошла остановка работы очистных сооружений, переполнение канализационного колодца и сброс стоков в Трубеж. Город два дня был без воды, аварию удалось устранить только к ночи 9 ноября. Тогда же начался запуск воды.

На настоящий момент, по информации администрации, все насосные станции запущены, водоснабжение восстановлено. Есть локальные случаи по утечкам, которые оперативно устраняют.

«В связи с тем, что из-за аварии на главной насосной станции останавливались водозаборные сооружения, для обеззараживания водопроводных систем увеличена доза хлора на сутки. Просим жителей города в этот период для приготовления пищи использовать бутилированную воду, или после отстаивания не менее 1 часа»,— сообщили в администрации.

Алла Чижова