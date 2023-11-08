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Ученые доказали древнеегипетское происхождение бусины из поселения под Угличем

Ученые Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова «с высокой степенью уверенности» установили египетское происхождение бусины, найденной в ходе раскопок под Угличем. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в вузе.

Бусина из поселения под Угличем

Бусина из поселения под Угличем

Фото: ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Бусина из поселения под Угличем

Фото: ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Бусина была обнаружена еще в 2016 году в поселении «Яковлевское-3» Угличского района, которое датируется XII-XIV веками. Ее длина составляет 2,2 см. Внимание ученых привлекла необычная пирамидальная форма артефакта с двумя дисковидными выступами и желобками по граням.

Историки провели консультации с мировым экспертным сообществом: специалистами из Государственного Эрмитажа, Булгара, Херсонеса, Ташкента. Почти идентичные по форме бусины удалось найти в Музее Метрополитен (США), а также в Музее египетской археологии Питри Университетского колледжа Лондона.

«Эмиссионно-спектральный анализ бусины, который нам помогли сделать сотрудники лаборатории археологической технологии Института истории материальной культуры РАН показал высокое содержание кремнезема и низкое содержание как щелочей, так и щелочных земель, что оказалось близко или подобно составу так называемого "египетского фаянса"»,— сказала доцент кафедры всеобщей истории ЯрГУ Елена Спиридонова.

Тип синего пигмента, использовавшегося в Древнем Египте, установили физики Демидовского университета с помощью разных источников света.

«Мы просвечивали бусину тремя лазерными источниками: зеленым, синим и фиолетовым. Зеленый и синий, как и ожидалось, никакого эффекта не дали. А при освещении фиолетовым наблюдается флуоресценция в ближней инфракрасной области. Такое поведение под фиолетовым лучом света характерно, по мнению историков, для древнеегипетского пигмента»,— рассказал ведущий электроник кафедры микроэлектроники и общей физики ЯрГУ Евгений Неменко.

Датировка бусины требует уточнения, так как технология создания таких предметов появилась в конце III — середине II тысячелетия до н.э. и сохранялась долгое время. Сейчас ученые решают, как провести более точный анализ бусины без ее уничтожения. Также предстоит изучить возможные пути и время привоза предмета в Северо-Восточную Русь.

Антон Голицын

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