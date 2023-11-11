Миллер: страны Европы покупают российский газ вопреки своим заявлениям

Большинство стран Европейского союза продолжают закупать российский газ. Об этом рассказал глава «Газпрома» (MOEX:GAZP) Алексей Миллер. По его словам, энергоресурс продолжают получать даже те страны, которые заявили об отказе от него. Поставки осуществляются через распределительный хаб в Баумгартене в Австрии, туда газ идет по территории Украины через компрессорную станцию «Суджа», сказал господин Миллер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«На самом деле я бы не хотел называть никакой цифры. Почему? Потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски»,— сказал господин Миллер, отвечая на вопрос журналиста Ивана Зарубина. Он подчеркнул, что топливом пользуются даже те страны ЕС, которые «провозгласили официальный отказ от потребления российского газа».

В южную и юго-восточную части ЕС российский газ поступает согласно установленным ранее договоренностям, отметил он.

Сегодня утром, 11 ноября, «Газпром» сообщил, что поставляет через «Суджу» 42 млн куб. м газа.

8 ноября в подземных хранилищах стран ЕС находилось 109,83 млрд куб. м газа. Запасы газа ЕС достигли нового исторического максимума — 99,6% (на 9,84 п.п. больше, чем в среднем на эту дату за пять лет).

2 ноября стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) собираются сократить импорт российского природного газа до 40–45 млрд куб. м уже в 2023 году. Накануне глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что только увеличение поставок российского газа сможет снизить цены на газ в Европе.

Подробнее про подготовку Евросоюза к отопительному сезону — в материале «Остаемся зимовать».

Александра Горошилова